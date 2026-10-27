负责能源和公用事业领域国家监管的国家委员会（NKREKP）批准了《电力零售市场规则》的修订草案，该草案规定将引入欧洲的需求管理机制。 新规将使工业和居民用户都能因主动将大功率电器及生产流程的使用时间从电网峰值负荷时段调整至其他时段，从而获得经济激励。

该过程将由聚合商负责协调——这些特殊的市場参与者将整合各家庭和企业的用电能力。 消费者参与该计划无需更换现有供电方，但需与聚合商另行签订需求管理协议。

该倡议是在乌克兰立法与欧盟规范接轨的框架下制定的，相应的决议草案将于近期在监管机构网站上公布，以供公众讨论。

来源：乌克兰国家能源和公用事业监管委员会（NKREKP）。

俄军继续对乌克兰的能源及石油天然气部门发动袭击，主要针对前线和边境地区。 10月26日，第聂伯罗彼得罗夫斯克州、顿涅茨克州、扎波罗热州、苏梅州、哈尔科夫州和切尔尼戈夫州再次发生停电。

10月25日上午，由于电网故障，基辅部分地区断电。断电影响了首都的戈洛西耶夫斯基区、索洛缅斯基区和舍甫琴科区。

基辅州已取消了根据国家电力公司“乌克兰能源”指令实施的紧急停电措施。该决定是在电力系统状况趋于稳定后做出的。

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