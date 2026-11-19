外交法律中心（Diplomatic Legal Hub）的协调员、国际刑事法院律师名录中的律师德尼·凯什肯蒂和奥列克西·舍夫丘克呼吁建立一套系统性的法律代理机制，为在俄罗斯侵略期间遭受国际犯罪侵害的乌克兰人提供法律代理服务。

该倡议计划在海牙设立一个专门中心，在乌克兰境内建立犯罪记录网络，并加强与国际刑事法院（ICC）的合作。这一消息于2026年11月19日公布。

国际刑事法院关于受害者代理问题的答复

2026年11月18日，“外交法律中心”（Diplomatic Legal Hub）协调员德尼·凯什肯蒂（Denis Keshkentiy）收到了国际刑事法院受害人参与与赔偿科（Victims Participation and Reparations Section, VPRS）的正式答复。

该函件涉及在乌克兰局势（ICC-01/22）框架内，邀请律师参与受害者联合法律代理的可能性，特别是获取相关程序信息及制定代表名单事宜。

国际刑事法院代表在回复中阐明，受害人有权参与司法程序，表达自己的立场，并根据法院的程序要求获得损害赔偿。

为行使这些权利，需向国际刑事法院秘书处提交相应申请。经处理后，相关文件可按规定程序移交法官审理。

法院代表还解释称，受害人通过法定代表人参与诉讼程序，此类代理安排取决于诉讼阶段及国际刑事法院的相关裁决。

此外，受害者参与权委员会（VPRS）还表示，将额外审议德尼·凯什肯蒂亚关于协助传播受害者权利信息的请求。

全面战争进入第五年：有效代理问题依然突出

“外交法律中心”（Diplomatic Legal Hub）的协调员认为，国际刑事法院的答复凸显了一个更广泛的问题——缺乏一个组织完善的国家基础设施，以确保乌克兰受害者在国际司法机制中得到系统性的代表。

尽管在俄罗斯侵略期间犯下的国际罪行规模巨大，但乌克兰仍需加强受害者、律师界、国家机关及国际机构之间的协作机制。

其中，记录针对平民、民用建筑、关键基础设施及其他目标的犯罪行为，以及确保为受害者提供适当的诉讼支持，具有特别重要的意义。

海牙受害者代表中心

德尼·凯什肯蒂和奥列克西·舍夫丘克强调，有必要在海牙设立一个专门的受害者代表中心，负责处理与俄罗斯侵略乌克兰相关的国际犯罪案件。

建议邀请列入国际刑事法院律师名录的乌克兰律师，以及国际刑法领域的其他专家参与该中心的活动。

该中心可为受害者提供法律咨询、协调法律团队的工作、起草诉讼文件，并在国际刑事法院的程序框架内协助受害者行使权利。

同时，该中心的设立不应取代国际刑事法院现行的代理机制，特别是法院秘书处的职权以及在具体诉讼中指定的受害人代表。

军事行政机构下设的专门委员会

该倡议的另一个方向是在乌克兰各军事行政机构下设立专门委员会或国际犯罪记录中心。

其活动可包括：

系统地收集并妥善保存有关疑似国际犯罪的信息；

记录针对大城市、小型聚居点及民用基础设施的袭击所造成的后果；

与乌克兰执法机构进行协调；

与国际刑事法院检察官办公室驻乌克兰现场工作组及海牙总部保持协作；

根据既定程序准备材料，以便移交给有管辖权的国际机构。

建议特别关注遵守国际证据处理标准，特别是《伯克利议定书》中关于利用公开来源进行数字调查的原则。

作为一种独立的合作工具，可利用《罗马规约》第15条规定的向国际刑事法院检察官办公室传递信息的机制。

在此过程中，相关材料的准备应符合法律要求、个人数据保护、受害者安全及程序标准。

国际协调与受害者权利保护

“外交法律中心”（Diplomatic Legal Hub）的协调员还强调，有必要与国际人权和人道主义机构开展合作。

具体而言，这包括联合国的相关机制、红十字国际委员会、国际刑事法院代表、乌克兰国家机构及执法机关——同时需考虑各方的具体任务授权和职权范围。

“外交法律中心”的代表们认为，此类协调不仅有助于有效记录国际罪行，还能确保受害者切实获得国际司法救济。

从记录罪行到实现有效的国际司法

在国际刑事法院对乌克兰局势的调查仍在进行之际，保护受害者权利的问题显得尤为重要。

对战争罪、危害人类罪及其他国际罪行的记录，需要国家机构、律师界和国际合作伙伴采取协调一致的行动。

与此同时，就侵略罪本身追究责任的问题具有特殊的管辖权特征，特别是与设立针对侵略乌克兰罪行的特别法庭密切相关。

外交法律中心强调：有效保护受害者权利应成为国际社会为追究俄罗斯侵略期间所犯罪行责任所作努力中不可或缺的一部分。

在海牙设立专门中心以及加强区域层面的犯罪记录机制，可成为实现这一目标的切实举措。

据“外交法律中心”报道

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