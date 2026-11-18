11月18日（星期三），部分地区预计将出现大雨和湿雪，并伴有阵风。降水可能导致部分河流水位上涨。

基辅州及首都地区预计将出现多云有雨的天气。风向为南风，风速为每秒7至12米。

该州夜间气温在2至7°之间，白天将升至8至13°。

基辅地区夜间气温在3至5°之间，白天气温将在10至12°之间。

乌克兰的天气将受大气锋面影响。

“降雨量适中，喀尔巴阡山脉和扎卡尔帕蒂地区夜间将有大雨，喀尔巴阡山脉地区伴有湿雪；南部大部分地区夜间无明显降水。

风向以南风为主，风速7–12米/秒，喀尔巴阡山脉以及该国东部和东南部地区白天阵风可达15–20米/秒，”通报中称。

白天气温为8–13°，东北部地区为5–10°。

11月18日夜间及随后24小时内，喀尔巴阡地区各河流水位将上涨0.8–1.8米。 在蒂萨河的大比奇基夫至维洛克河段，水位将上涨1.5–2.5米。水流大部分仍将保持在河道内，不存在威胁。

在博尔扎瓦河下游，水位可能上涨至3.5米。该处河水将漫出至洪泛区。这是河流附近的一片低洼地带，水位上涨时会被淹没。 在穆卡切沃的拉托里察河，河水已开始涌入两道堤坝之间的洪泛区。针对这些河流，已发布一级危险警报——黄色预警。

在强降雨区域，雨水将从山坡上汇入河道。小河和溪流的水位可能迅速上升0.5至1米。因此，低洼地带可能出现积水。

昨晚，外喀尔巴阡地区降下大雨，喀尔巴阡山脉则出现大量湿雪。该地区的阵风风速达到每秒15至20米。

预计白天，该国东部、赫尔松州、扎波罗热州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州以及克里米亚地区的阵风风速将达到每秒15至20米。针对这些天气现象，已发布一级危险预警——黄色预警。

受此影响，能源、建筑和公用事业企业的运营以及交通运行可能会受到影响。

来源：乌克兰水文气象中心

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