乌克兰邮政推出了一个拥有超过1000万件商品且提供免费配送的电商平台

10月21日，“乌克兰邮政”宣布推出全新电商平台“乌克兰邮政商城”，该平台由其与乌克兰电商平台Kasta联合打造。 该平台提供超过1000万种商品，并承诺无论订单金额多少，均可在乌克兰全境提供免费配送服务。

据该邮政运营商称，免费配送服务甚至将涵盖低价商品的订单。

“乌克兰邮政”举例说明，购买一包售价21格里夫纳的辣椒，承诺将免收额外配送费。

这项新服务是与Kasta公司合作推出的。据“乌克兰邮政”介绍，双方整合了各自的优势，共同打造了一个在线交易平台。

该公司解释称，该项目的主要目标之一是让乌克兰各地居民更方便地购买商品。这对那些因空袭警报或其他情况导致普通商店可能暂时停业的地区尤为重要。

与此同时，“乌克兰邮政”并不将这项新服务单纯视为现有电商平台的竞争对手。该公司认为，该平台的主要竞争对手是消费者附近的传统实体店。

“乌克兰邮政”表示，该服务面向不同年龄段的用户——从年轻人到会使用数字技术的老年人。

该平台的一大关键特色是取消了享受免费配送的最低订单金额限制。据该公司设想，这种做法旨在吸引仅需购买一件或几件商品的消费者，而非为了获得免费配送而下大额订单。

该公司还提到了自身在零售领域的经验。据“乌克兰邮政”数据显示，通过其零售网络实现的商品销售额已超过10亿格里夫纳。此外，这家邮政运营商还在线销售邮票，包括面向海外买家。

“乌克兰邮政”否认了利用国家补贴为新电商平台提供资金的说法。据该公司称，该项目完全遵循市场原则运作。

该公司列举了亚马逊Prime（Amazon Prime）以及巴西、法国和阿拉伯联合酋长国邮政运营商的电商平台作为类似模式的范例。

用户可通过“乌克兰邮政2.0”移动应用程序访问该新电商平台。要使用该服务，用户需安装该应用程序或将其更新至最新版本。

该公司还透露了计划吸引200万客户加入该平台的目标。不过，具体实现该目标的时间表尚未公布。

因此，这项新服务将提供种类繁多的商品，并提供免运费服务，且无最低消费限制。“乌克兰邮政”预计，这将有助于吸引乌克兰各地的消费者，特别是那些难以前往实体商店的消费者。

该公司在一份声明中透露了这一消息。

此前，“乌克兰邮政”已决定将国内自助取件柜网络的规模扩大至超过原计划的范围。在安装了601台设备后，由于对自助领取包裹的需求不断增长，该公司决定增设新的自助取件柜，并增加现有柜体的储物格数量。 计划在11月1日前再安装32台设备，并在38个网点增设带储物格的附加模块。

领取包裹只需短信中的验证码即可——无需在智能手机上安装应用程序。国内自助取件机直接设在乌克兰邮政各网点内，并遵循各网点的营业时间开放。 您可以在乌克兰邮政的地图上查找最近的网点。为了让包裹领取更加便捷，该公司已在移动应用程序“乌克兰邮政 2.0”中推出了在线支付功能。

与此同时，乌克兰邮政正在拓展外部自助取件柜网络，其使用不受邮局营业时间限制。该公司计划在今年年底前将该网络扩展至1000台设备。

乌克兰邮政官网发布了相关消息。

关注我们在