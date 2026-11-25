乘客无法购买计划于12月13日起发车的若干列火车的车票。特别是，社交媒体用户反映部分班次已无票可买，并抱怨可选列车数量有限。

该公司解释称，12月13日及后续日期的车票销售将在本周及下周内逐步开放。 原因在于，为过渡到将于12月13日正式生效的2026-2027年度列车时刻表，部分列车的运行时刻表正在进行调整。

在完成必要的时刻表调整后，车票将逐步上架销售。因此，目前车票缺货并不一定意味着列车班次被取消。

车票何时开始发售

根据“乌克兰铁路”官网信息，在战时状态下，大多数列车的车票将于发车前20天上午8:00开始发售。

往返波兰的列车，售票将于发车前20天的9:00开始。

同时，有时可能会因调整运行时刻表而暂时暂停售票。 此外，由于俄罗斯的大规模入侵，铁路部门不得不迅速决定列车能否运行。因此，部分线路的车票仅在发车前10天才开始发售。

据Threads上乌克兰铁路的回复显示，情况正是如此。

“乌克兰铁路”股份公司为其车队新增了六节乌克兰制造的新型客车车厢，这些车厢将编入开行于哈尔科夫—普热梅希尔路线的列车中。



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