乌克兰铁路公司展示了新一代包厢式车厢的模型

基辅南站安装了一座按实际尺寸制作的新一代车厢模型，以便乘客能够体验其舒适度、了解未来的设计方案并提出改进建议。

“乌克兰铁路”公司展示了未来50年内将在全国范围内运行的客车设计方案。乘客可在首都南火车站参观这款未来车厢的模型。

该公司表示，已于2026年5月宣布将逐步过渡到订购新一代车厢。 在2025至2026年期间，“乌克兰铁路”已签订了15节此类车厢的生产合同。首批车厢计划于2027年底投入运营。

与现有车厢相比，新卧铺车厢将进行一系列结构改进。特别是，卧铺长度将增加至2.2米。上层行李架将采用更便捷的设计，配备所谓的动态餐桌。

此外，车厢内还将预留更多空间用于存放外套和鞋子。车厢内将安装无锐角的加长餐桌，并升级照明系统。

承运方诚邀所有感兴趣的人士前往基辅南站参观车厢模型，并就未来的设计提出意见和建议。

该公司还承诺，将向提出三项最具创意想法的作者颁发独家奖品。

计划在后续优化车厢设计时充分采纳乘客的反馈意见。这将有助于在批量生产开始前进行必要的调整。

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该消息由该运输公司的新闻处发布。

值得一提的是，“乌克兰铁路”即将开通一条通往波兰的新铁路线路，该线路将首次将日托米尔和卢茨克与霍姆连接起来。

“乌克兰铁路”股份公司为其车队新增了六节乌克兰制造的新型客车车厢，这些车厢将编入运行于哈尔科夫—普热梅希尔路线的列车中。

乌克兰铁路公司调整了部分城际列车的时刻表。

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