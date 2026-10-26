乌克兰铁路公司通报了城际列车延误及时刻表的临时调整情况

乌克兰多个地区出现了大量城际和区域列车延误的情况，截至上午，延误时间最长的达2小时57分钟。

其中，6583次西涅尔尼科沃-1至扎波罗热-2线路的运行时间与时刻表存在显著偏差。 在基辅州和切尔尼戈夫州，出于安全考虑，892/891次法斯托夫-1至斯拉武蒂奇列车（在尼日尼站延误长达1小时30分钟）以及6906次基辅-客运站 （北站）—涅日尼、第6304次切尔尼戈夫—涅日尼以及第6303次涅日尼—切尔尼戈夫列车也因安全原因在涅日尼车站延误，这些列车还曾在利皮夫里格站和阿尼西夫站停靠。 此外，铁路运营商还宣布暂时取消哈尔科夫州和波尔塔瓦州部分线路的停靠站。

乌克兰铁路公司通报的其他延误情况：

第6574次列车（迪亚科沃—索洛特维诺-1）——延误60分钟；

第864/863次 扎波罗热-1—第聂伯-戈洛夫尼——延误57分钟；

6413次 波米奇纳 – 敖德萨-主站 – 延误48分钟；

第6206/6014次 科扎廷-1站 – 基辅客运站（近郊） – 延误45分钟；

第6003次 格雷宾卡 – 基辅-沃伦斯基 – 延误时间未公布；

第6451次 科诺托普客运站 – 尼日尼 – 12分钟；

第6308次 日梅林卡客运站 – 科扎廷-1 – 35分钟；

第6277次 帕夫洛格拉德-1站 – 第聂伯-主站 – 34分钟；

第862/861次 第聂伯-主站 – 扎波罗热-1 – 30分钟；

第6255次 瓦普尼亚尔卡站 – 敖德萨主站 – 28分钟；

第6173次 萨马尔-第聂伯罗夫斯基站 – 第聂伯罗主站 – 26分钟；

第6702/6701次 基辅客运站（北站）—米罗诺夫卡 — 25分钟；

第6273次 波米奇纳 – 波迪尔斯克 – 25分钟；

第6018次 斯皮萨尼耶站 – 第聂伯主站 – 24分钟；

第6404次 敖德萨主站 – 马蒂诺夫斯卡 – 24分钟；

第6015次 第聂伯主站 – 皮亚季哈特基客运站 – 22分钟；

第6292/6293号 科扎廷-1站 – 扎什基夫站 – 16分钟；

第6804次 基辅客运站（北站）—格雷宾卡 — 11分钟；

第6811次 哈尔科夫-列瓦达站 – 楚古伊夫站 – 9分钟；

第6093次 兹多尔布尼夫-客运站 – 利沃夫-主站 – 8分钟；

第6854次 斯拉武蒂奇 – 切尔尼戈夫 – 8分钟。

此外，该运输公司还通报了因安全原因导致的临时停运情况。 具体而言，6547次列车（西涅尔尼科沃-1—扎波罗热-2）在维尔尼亚斯克站被滞留。此外，据报道，6809次列车（格雷宾卡—基辅-沃伦斯基）在佩列亚斯拉夫斯卡站出现延误。

在波皮尔尼亚站，6206/6014次科扎廷-1至基辅客运站的列车曾暂时滞留。

消息来源：“乌克兰铁路”。

若因列车延误导致乘客错过换乘，乌克兰铁路公司的乘客可申请全额退票。

乌克兰铁路公司就空袭警报期间乘客应采取的措施进行了说明。

乌克兰铁路公司允许乘客在购买车票时一并订购车票手册。

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