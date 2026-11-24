“乌克兰铁路”每月流失约1,500名员工，该公司未填补的职位空缺总数已超过4.9万个。 尽管工资有所提高，但该运输企业仍面临着人才短缺危机，且可能面临再裁减数千个岗位的风险。

员工离职的主要原因包括薪资水平缺乏竞争力以及工作条件艰苦。

相关数据载于乌克兰恢复、基础设施和交通部关于调整货运费率系数的命令草案说明中。

2026年，乌克兰上调了铁路运输费率。8月至9月期间，这为“乌克兰铁路”带来了23亿格里夫纳（不含增值税）的额外收入，尽管该公司原本预计将获得34亿格里夫纳。

所得资金被用于提高铁路员工的工资。自9月1日起，该公司提高了除管理层、地区分支机构及分支机构管理人员以外的所有员工的时薪和职位工资。

与此同时，自10月1日起，“乌克兰铁路”开始削减人事支出。节支措施主要涉及管理层及行政人员。

实施节支措施的原因在于运输量减少以及俄罗斯袭击造成的额外开支。该公司不得不将资金用于修复受损的基础设施和机车车辆、搭建移动掩体以及实施额外的安全措施。

“采取严格的节支措施，是由于运输量急剧下降，以及因持续遭受敌方炮击导致机车车辆瘫痪和基础设施受损，从而产生了大量额外资金需求，” ——说明中写道。

如果财务状况进一步恶化，“乌克兰铁路”可能再裁减约8000个编制岗位。 与此同时，该公司仍需资金用于维修铁路基础设施和机车车辆、提高员工工资以及偿还债务。 根据该文件中的评估，早在2027年初，“乌克兰铁路”的资金缺口就可能达到临界水平。

据财政部消息称。

“乌克兰铁路”开通了一条通往波兰的新铁路线路，该线路将首次将日托米尔和卢茨克与霍姆连接起来。

“乌克兰铁路”股份公司为其车队新增了六节乌克兰制造的新型客车车厢，这些车厢将编入开行于哈尔科夫—普热梅希尔路线的列车中。

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