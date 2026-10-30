乌克兰铁路公司将能够利用人道主义援助来维修轨道并保护基础设施
乌克兰最高拉达扩大了“乌克兰铁路”获取和使用人道主义援助的范围。从现在起，该公司不仅能够为客运和货运争取国际支持，还能为铁路轨道维修和基础设施保护争取国际支持。
这些新举措旨在满足铁路行业的更广泛需求，特别是确保运输的顺畅运行以及维护铁路基础设施。
议会已于10月29日对相应的第15102号法案进行了二读审议并予以通过。
援助资金可用于哪些方面
该法律规定，公共铁路运输股份公司可为以下需求接收人道主义援助：
客运和货运；
铁路轨道的维修与技术维护；
关键基础设施的保护；
保障列车运行安全及交通管理。
具体而言，这包括接收机车、设备、备件、技术手段及用于恢复基础设施的物资。
“将‘乌克兰铁路’股份公司立法界定为此类援助的接收方和获取方，为吸引相关资源以满足行业需求奠定了法律基础，”谢马耶夫指出。
据他介绍，下一阶段应是落实援助的移交、核算、分配和使用机制。这些机制应确保援助能迅速用于满足铁路的紧迫需求。
乌克兰恢复、基础设施和交通部副部长弗拉基米尔·谢马耶夫通报了这一消息。
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