以帕夫洛·蒂奇纳命名的乌曼国立师范大学通过并入乌曼国立大学进行的重组工作仍在进行中。乌克兰教育与科学部长安德烈·布滕科于10月30日通报了这一情况。

“根据政府决议，我们正在推进两所大学的合并。此事引发了诸多讨论。 教育部门收到了大量关于某些执法机关涉嫌以各种名义立案的投诉和报告，但本部门始终在教育法律规定的框架内，按照相关程序行事。 如果执法机关得出结论——例如宣布嫌疑人身份，而不仅仅是立案——教育部将立即作出反应，”布滕科在周五最高拉达举行的“政府问答时间”上表示。

部长指出，目前该大学已任命一名临时校长代行职责，以处理合并相关的组织事务。

他不排除在必要时更换该代理校长的可能性。

据此前报道，2025年6月，乌克兰内阁通过决议，决定将帕维尔·蒂奇纳乌曼国立师范大学重组并并入乌曼国立大学。

7月，基辅地区行政法院撤销了关于两所高校合并的决定。

9月底，全乌克兰农业委员会表示，乌曼国立大学正在继续进行管理和组织结构的改革。 具体而言，今年3月，教育部组建了该大学的监事会，并任命了一位新的代理校长。 据“国际文传电讯社-乌克兰”记者报道，该大学还正在完成重组进程，并更新教育过程的组织方式。

此前，布滕科曾表示将延续“新乌克兰学校”（NUS）改革，并作出必要的调整。

需要指出的是，教育和科学部已批准了针对普通中等教育机构学生的新评估体系及学习成果评估通用标准。

此前，安德烈·布滕科出任新任教育部长。

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