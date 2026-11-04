乌克兰对外情报局局长鲁斯泰姆·乌梅罗夫在布鲁塞尔与欧盟委员会、美国、英国、法国、德国、北约、世界银行以及黑石集团（BlackRock）的代表举行了会谈。

其中一个主要议题是“繁荣计划”（Prosperity Plan）——即乌克兰战后重建与经济发展计划。据乌梅罗夫介绍，该文件旨在明确战争结束后国家重建、吸引投资及支持经济的具体机制。

此外，乌克兰代表团还向合作伙伴介绍了2027年的财政需求测算、预算赤字规模以及可能的填补来源。

此外，各方还讨论了俄罗斯对乌克兰和欧洲构成的威胁，以及共同应对措施。

谈判的下一阶段将涉及安全保障问题。乌梅罗夫强调，乌克兰的长期安全是未来整个欧洲安全架构的重要组成部分。

来源：鲁斯泰姆·乌梅罗夫

乌克兰与俄罗斯的工作性谈判定于11月10日至11日在阿布扎比举行，由美国担任调解方。 据美国总统唐纳德·特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫称，各方将就战后安全、局势降级及人道主义问题进行讨论。

欧洲国家将不参与定于下个月举行的美国、乌克兰与俄罗斯之间的三方技术谈判。普京助手尤里·乌沙科夫于10月28日发表了这一声明。

此前，俄罗斯独裁者普京的助手尤里·乌沙科夫曾表示，计划于11月上半月在阿布扎比举行由乌克兰、美国和俄罗斯三方参与的乌克兰战争解决谈判。

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