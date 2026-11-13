科雷茨基表示，政府正在制定更新版的《反腐败战略》并推进执法机构改革

乌克兰内阁计划近期向最高拉达提交修订后的《反腐败战略》。该文件将包含政府关于改革一系列执法机构的构想。

据他介绍，目前政府正在起草几份与改革相关的文件。其中第一份就是修订后的《反腐败战略》，预计将在近期提交议会审议。

“关于所有上述法案或改革——议程上有几份文件，政府目前正在处理。第一份是《反腐败战略》，其修订版将在近期提交议会审议。 在很大程度上，你们的所有问题都将通过这份文件得到解答，”科雷茨基在周五最高拉达举行的“政府问答时间”上表示。

总理就以下问题的提交时间表作出了回应：关于改革安全局（SBU）、实行总检察长职位公开竞聘、重启国家调查局以及改革国家警察的法案。 据“国际文传电讯社-乌克兰”记者报道。

科雷茨基还指出，政府将与议员们共同完善《反腐败战略》的最终版本。

据政府首脑称，在起草该文件时，将既考虑内阁的立场，也考虑乌克兰对国际伙伴的承诺。这尤其涉及提供宏观金融援助的条件以及在欧洲一体化进程中完成各项任务。

“随后，根据所作出的决定，在《反腐败战略》获得通过后，将针对各个机构、 相关行政文件、决议或补充立法文件，其中将制定关于机构组建与完善，或维持现状的路线图，”科雷茨基指出。

因此，在《反腐败战略》通过后，需针对每个执法机构确定具体时限及后续步骤。这些措施可能涉及机构运作方式的调整、优化，或维持现行模式。

乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基就此发表了声明。

此前，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）对最高拉达通过一项法律表示欢迎，该法律使乌克兰立法与《关于在国际商业交易中打击贿赂外国公职人员的公约》的规定保持一致。

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