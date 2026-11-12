乌克兰内阁已起草了一项关于企业过渡期的法案，该法案与更新“关键企业”资格的获取及确认规则有关。 该文件规定，对于那些关键企业地位有效期将于2026年11月至12月到期的公司，其关键企业地位将自动延长至2027年2月1日。

据经济、环境与农业部通报，自2026年10月27日起，对雇主的要求将更加严格：仅符合基本财务或行业指标已不再足够。 企业必须证明，其停业将对国家的国防能力、民众的生活保障、关键基础设施的运行或国家的宏观金融稳定产生负面影响，并且必须属于13个指定的关键领域之一 （包括国防工业、燃料与能源综合体、建筑业、农业、工业、信息技术、通信、银行业、医疗、贸易、交通及物流等）。

据该部门数据显示，约90%的行业主管部门已更新了行业标准，且协调中心已批准了这些变更。 在司法部完成文件正式登记后（此过程需时不超过五个工作日），国家将开始对企业进行核查。那些依据过时标准获得资质的公司可能会失去该资质，但仍可根据新要求重新提交申请。

来源：乌克兰经济与环境部。

此前，总理谢尔盖·科雷茨基曾表示，政府将重新审视确定关键重要企业的标准，且即使对于能源和国防工业，100%的征用配额也不再自动授予。

乌克兰内阁成立了负责组织应征服役人员预留名额的协调中心，明确了关键企业的定义，并责成对行业和地区标准进行修订。此外，政府还更新了针对特定类别企业的预留名额上限。

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