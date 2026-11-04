内阁通过决议，决定恢复向能源工作者和维修队伍发放额外补贴，这些人员正致力于修复因俄罗斯袭击而受损的能源基础设施。

“今天，政府决定向那些在俄罗斯袭击后直接参与修复关键能源设施、住房和公用事业基础设施以及铁路的专业人员发放额外补贴。这是总统的直接指示，”科雷茨基表示。

总理表示，“电力、供热、燃气行业的从业人员， 供水和排水公司员工、公用事业服务人员以及铁路工人，从11月起至供暖季结束，每参与一个月恢复工作，将获得3万格里夫纳的国家补助”。

“自全面战争爆发以来，袭击的规模和强度都是前所未有的。 敌人每天向关键基础设施设施发射300至400架无人机。此外，还定期发射火箭弹，包括弹道导弹，”科雷茨基指出。

据他介绍，“自8月以来，已记录到超过2000次命中。输电线路和电网的露天设施遭到破坏，这使情况变得极为严峻。 我们不得不一再进行修复，其规模是过去所有年份总和的数倍。”

科雷茨基强调：“正是多亏了这些人，电力系统、住房和公用事业以及铁路才能正常运转并保持稳定。”

“这是国家目前能为这些专业人员做的最起码的事情，”总理指出。

科雷茨基向“此刻正在全国各地工作的所有人”表达了感谢。

总理谢尔盖·科雷茨基在Facebook上发布了这一消息。

需要提醒的是，政府已批准向电力、天然气和铁路行业从业人员发放额外补贴。

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，总统弗拉基米尔·泽连斯基还 主持了 针对政府及各地区行政机构的能源视频会议，旨在为国家迎接下一个冬季做好准备。每个地区都收到了关于修复重要设施和推广替代能源发电的明确任务。 此外

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