乌克兰内阁任命国民卫队“亚速”旅军官亚历山大·古萨罗夫为退伍军人事务部副部长，并任命前内阁部长奥列格·涅姆奇诺夫为该部常任国务秘书。

该部强调，这两位被任命者均为现役军人、军官，并具有作战人员身份。

亚历山大·古萨罗夫（代号“福布斯”）此前服役于“亚速”旅，曾负责领导作战心理支援部门。 在正式服役前，他曾在IT创业领域工作，并担任《福布斯》乌克兰版的技术总监。在退伍军人事务部，他将负责信息政策及公众沟通工作。

奥列格·涅姆奇诺夫既拥有公务员经验，也有军旅经历：2014年至2017年，他曾在国家边防局服役，并参与了顿涅茨克州的反恐行动（ATO）； 2017年至2020年担任青年与体育部国务秘书，2020年3月至2025年7月担任内阁部长。 2025年7月，他重返乌克兰国家边防局服役，自2026年8月26日起代理退伍军人事务部国务秘书一职。

来源：乌克兰退伍军人事务部。

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