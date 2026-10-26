政府正在寻求在不提高增值税的情况下启动战争风险保险基金的办法

内阁承认，最高拉达可能无法获得足够票数，将增值税税率从20%上调至21%。因此，政府正在考虑其他融资渠道，以启动战争风险保险基金。

“目前，我们尚未就将增值税提高1%一事获得支持。大中型企业之间尚未达成共识，议会中目前也没有支持。我们正在寻找其他机制，”他表示。

总理补充道，政府将密切关注议会的预算审议进程（2026年国家预算案的审议通过），并以此为依据制定后续计划。 “但我们别无选择——必须找到相应的工具，我们将共同探讨从何处筹集所需资金，”科雷茨基补充道。

他解释说，为了建立一个能够覆盖大型企业项目的有效战争风险保险基金，乌克兰必须出资10亿美元。只有在此之后，国际合作伙伴才承诺向该基金追加30亿美元。 总理强调，乌克兰方面应迈出第一步，而合作伙伴仅会将政府的出资额增加（增至三倍）。

经济部长亚历山大·克拉夫琴科表示，其部门正与财政部共同研究其他10亿美元资金来源的方案。 “我不想谈具体细节（详细说明其他可能的融资方案——编者注），但我们正在做准备，以防无法征收增值税，”他说。

克拉夫琴科部长补充道，政府希望从2027年初开始启动该保险基金。

总理谢尔盖·科雷茨基在第12届基辅国际经济论坛上宣布了这一消息。

内阁将基辅市及基辅州列为高风险区域。

乌克兰简化了前线地区企业的战争风险保险手续。

需要提醒的是，政府已扩大了退伍军人住房租金补偿范围：哪些人可以获得补偿以及具体金额是多少。

乌克兰最高拉达在二读中通过了第12295-д号法案， 该法案规定，将对特定人群的地面机动车所有者强制民事责任保险（OSCPV）费用予以补偿。

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