地方政府应制定自来水管网负荷计划及供水方案。政府的这一决定旨在减少大城市在俄罗斯再次发动袭击时供水和排水的中断情况。

总理谢尔盖·科雷茨基通报了这一消息。

据他介绍，政府正在应对俄罗斯恐怖袭击战术的变化：占领军正对城市的生命保障系统发动攻击。科雷茨基表示，内阁已通过多项决议，其中部分内容出于安全考虑暂不公开。

总理指出，目标是在可能的情况下，尽可能减少供水和排水的中断，特别是对至关重要的社会设施。

地方政府应与自来水公司共同制定工业企业的排放时间表以及国家及市政机构的运行计划，以减轻高峰时段下水道的负荷。医院及其他关键设施必须保持不间断运行。

若发生严重破坏，应迅速向民众通报；对于临时性限制措施，需预先制定饮用水和工业用水的供应方案。

科雷茨基补充道，政府还指示加快在系统关键环节安装备用电源，并为其配备额外设备和专用机械。

总理指出，所有地区及基辅市均须汇报准备情况，相关工作将由基础设施部负责协调。

此前，科雷茨基曾解释过乌克兰部分地区供暖推迟的原因。

要让基辅的所有住宅楼全面接入供暖系统，大约需要10天时间。供暖将同时覆盖首都所有区域，不会根据地理位置分批进行。

在日托米尔，由于俄罗斯对市内一座锅炉房发动袭击，导致设备受损。目前，共有140栋住宅楼以及教育机构和门诊部处于无集中供热状态。

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