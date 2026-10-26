在南极洲，乌克兰极地探险家观测到10月以来创纪录且令人担忧的升温现象

在南极“韦尔纳茨基学者”站附近，气温升至+11.1°C。这是有观测记录以来10月份的最高气温。 此前纪录为+7.9°C，于1968年创下。

“这是一个令人担忧的趋势，”国家南极科学中心大气与地球空间物理部主任德尼·皮什尼亚克指出。 据他介绍，10月的最高气温仅比该站2022年2月记录的绝对最高气温纪录——+12.7°C——低1.6°C。 然而，2月正值南极夏季的高峰期，而10月才刚刚进入春季。

此次气温在短短两个半小时内从+1.2°C升至+11.1°C。与此同时，空气湿度从90%降至54%，风速则从1.5米/秒增至13.1米/秒。

科学家们将这种急剧升温归因于“山风”现象——即当气流穿越山脉并在下坡过程中受热时产生的干燥暖风。 此次该现象可能因所谓的“大气河流”而加剧，这种现象会将大量温暖潮湿的空气输送到极地地区。

据极地科学家称，近年来此类大气过程从热带向极地地区的渗透日益频繁。这些现象被认为与气候变化的影响有关。

来源：国家南极科学中心

值得一提的是，在“维尔纳茨基学者”站附近已设立了一处南极保护区。

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乌克兰科学家在“维尔纳茨基院士”南极站记录到了罕见的红色极光，以及两座邻近的星系——大麦哲伦云和小麦哲伦云。 这些照片由极地探险家谢尔盖·雅库申科在西南极的加林德斯岛上拍摄。

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