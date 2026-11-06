“Army+”平台推出了面向军人的新数字项目管理课程

“军队+”应用中现已推出“国防军数字项目管理”培训课程。该课程将帮助军人组织团队工作、规划在各部队中实施数字系统，并指导官兵使用这些系统。

“如何组织团队工作、规划在部队中部署数字系统，以及帮助军人使用这些系统？‘军队+’应用中推出的新课程‘国防军数字项目管理’将对此进行指导，”公告中写道。

国防部指出，该培训对负责管理数字化项目、在项目团队中工作或在所属部队中部署现成数字化系统的军人将大有裨益。

该课程共包含11节课，在此期间，军人将学习如何：

确定项目目标 ——厘清 项目 需满足何种需求，以及为此需要采取哪些措施。

规划工作 ——将项目分解为具体任务，确定任务顺序并设定完成期限。

组织团队协作 ——吸纳所需专家，分配任务与职责，与所有项目参与者建立协作关系。

考量资源与风险 ——评估需求，并为可能出现的人员、时间或其他资源短缺情况做好准备。

帮助用户适应 变化——解释新的工作流程，组织培训并为军人提供支持。

监控成果——确保任务按时高质量完成，及时应对问题，并评估既定目标的达成情况。

该课程特别关注了数字系统上线后的运营工作。具体而言，军方人员将了解由谁负责为用户提供协助，以及如何根据用户反馈对系统进行优化。

“国防军数字项目管理”课程是在乌克兰国防部与CDTO Campus及东欧基金会合作框架下创建的。在德国国防部的支持下，BRDO高效监管办公室也参与了课程开发。

乌克兰国防部强调，该课程现已在“Army+”应用程序的“培训”栏目中上线。

乌克兰国防部通报了这一消息。

需要指出的是，乌克兰国防部将与乌克兰武装部队总参谋部及后勤部队司令部合作，通过调整现有合同和计划采购，为军队当前需求拨付156亿格里夫纳。

关注我们在