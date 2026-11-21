乌克兰外交部在11月21日尊严与自由日之际强调，尽管面临俄罗斯的侵略、施压和胁迫，该国选择欧洲的道路依然坚定不移。 与此同时，乌克兰外交部呼吁国际社会不要重复克里姆林宫关于尊严革命的宣传论调。

“乌克兰人民在独立广场上捍卫的欧洲选择始终如一。无论是压力和胁迫，还是武装侵略，都未能使乌克兰偏离这一选择，今后也绝不会成功。 我们的归宿是在统一的欧洲，乌克兰正坚定不移地迈向成为欧盟的正式成员国，”外交部声明中写道。

外交部指出，11月21日，乌克兰将向天百英雄以及所有为国家自由献出生命的人致敬。

外交部强调，尊严与自由日向世界昭示了乌克兰人民数百年来的抗争历程，他们始终在反对压迫和外来统治。 这种反抗从哥萨克时代一直延续到2014年和2022年后在临时被占领土上的抵抗。

“占领者和压迫者来来去去，而乌克兰人民都挺过了他们。 俄罗斯帝国和苏联已经消亡。当今俄罗斯的帝国野心也将遭遇同样的失败——这个国家再次带着战争踏上了我们的土地，”外交部强调道。

此外，外交部坚决驳斥了俄罗斯试图贬低民众抗议活动、歪曲尊严革命本质的企图。特别是针对俄罗斯所谓“政变”的说法。

乌克兰外交官呼吁全球政界人士、媒体代表和专家不要重复俄罗斯宣传的论调。

“今天，我们在国际社会中的任务是捍卫尊严与自由，并提醒世人铭记这些价值。 此外，还要让战俘、被非法扣押的平民以及被驱逐的乌克兰儿童重返家园，恢复乌克兰的领土完整，”外交部新闻处指出。

外交部补充道，乌克兰外交界将继续竭尽全力，确保乌克兰多代人的斗争最终以胜利和和平告终。

外交部新闻处在该部官方网站上发布了这一消息。

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