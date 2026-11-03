在一系列轰动性丑闻的背景下，乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼失去了总统办公室的支持，该办公室已决定将其撤换。

Ua.News从总统办公室的消息人士处获悉了这一消息。 据现有信息显示，泽连斯基方面对乌克兰国家银行在格里夫纳汇率急剧下跌期间的政策感到不满，并怀疑皮什尼可能不会从此次海外会议返回乌克兰。这将给政府带来新的声誉危机。

皮什尼自2022年10月7日起担任乌克兰国家银行行长，自2022年10月25日起担任国家安全与国防委员会委员。2014年至2020年，他曾任“储蓄银行”股份公司董事会主席。

需要指出的是，关于皮什尼伊辞职的传闻最近一次出现在10月21日，当时乌克兰国家反腐败局（NABU）对乌克兰国家银行办公场所及一名员工的住所进行了搜查。 此次搜查与滥用“喀尔巴阡石油化工”公司及被国有化的“森斯银行”资产有关，腐败分子正是通过该银行将贪污所得的现金“洗白”。 具体而言，“福雷斯特·甘普”专项行动中的涉案人员组织将1.5亿格里夫纳洗白，随后将这笔钱作为前部长赫尔曼·加卢申科的保释金，后者是在“米达斯”行动中被捕的。

UA.News回顾了安德烈·皮什尼身后的一连串政治和腐败丑闻：从“明迪奇门”事件，到对主要非银行公司处以毫无依据的数百万格里夫纳罚款。

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