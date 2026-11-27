儿童医学中心的跨学科医疗团队实施了多台复杂手术，成功挽救了一名青少年，使其免受严重创伤的后果。

儿童医学中心的多学科医疗团队救治了16岁的安娜，她此前在一场严重的交通事故中受伤。 这名女孩遭受了多处创伤，包括四处骨盆骨折，原本可能因此终身瘫痪，只能坐在轮椅上。

事故发生在一次普通的家庭出游途中。在转弯时，安娜乘坐的汽车（她当时坐在后排）与一辆卡车相撞。撞击力正好作用在女孩所在的一侧。

伤者被送往医院时情况极其危急。 最初的两天里，她在重症监护室依靠呼吸机维持生命。当病情稳定下来，且神经外科医生排除了脑内危险性出血后，一支多学科专家团队加入了治疗工作。

安娜遭受了多处高能量创伤： 闭合性颅脑损伤、下颌骨骨折、肋骨骨折以及骨盆四处骨折，其中包括骶骨区域——那里分布着至关重要的神经末梢。 骨碎片若发生任何额外的移位，都可能导致严重残疾。

在一次麻醉下，医务人员分两个阶段进行了同步手术。首先，颌面外科医生对下颌进行了开放复位和减压。 随后，骨科创伤科医生塔拉斯·莫斯卡尔和尼古拉·柳特凯维奇进行了闭合复位，并在骨盆上安装了外固定装置，以牢固地固定骨碎片。

“儿童髋部骨折本就罕见，像这样严重且需要手术的情况更是少之又少。这是一起典型的超高能量创伤。 幸运的是，我们成功避免了神经根受压，使这名女孩免于严重残疾，”骨科创伤科医生、该诊所主任塔拉斯·莫斯卡尔说道。

“作为一名颌面外科医生，对我来说，重要的不仅是恢复解剖结构和功能，还要尽一切可能确保创伤不会留下影响她未来的痕迹。 而对我们来说，最大的回报就是看到孩子逐渐康复，”颌面外科医生克里斯蒂娜·波格拉尼奇娜强调道。

最艰难的时刻已经过去。目前，这名女童能够活动四肢，并能感知肢体，同时处于医护人员和康复治疗师的密切监护之下。专家们早在重症监护室就已开始进行康复治疗，以预防可能出现的并发症。

接下来将是一个漫长的康复过程，据医生预测，将持续六个月到一年。最重要的是，这个小女孩活了下来，并且能够行走。

参与安娜抢救和治疗工作的有骨科创伤科医生塔拉斯·莫斯卡尔（科室主任）和尼古拉·柳特凯维奇， 颌面外科医生克里斯蒂娜·波格拉尼奇纳和罗曼·奥戈诺夫斯基、外科医生博格丹·丘普卡、纳扎尔·加夫里利申和约瑟夫·诺瓦克， 麻醉与重症监护专家维拉·普里马科娃（科室主任）和索菲娅·科赫曼、胸外科医生奥莱娜·波格洛德、护士塔蒂亚娜·卡奇马里克。

急诊科团队、CT实验室技术人员及康复治疗师也加入了救援行列。

据儿童医学中心报道。奥赫马特迪特医院。

回顾此前报道，里夫内州立儿童医院的医生们救治了16岁的纳扎尔，他于2025年3月因从摩托车上摔下而遭遇严重事故。 当时这名少年情况危急，经历了数次复杂手术，并接受了长期康复治疗。如今，他已能重新行走，正在学习并接受职业培训。

此前，在利沃夫州立临床围产期中心，一对在怀孕第34周出生的双胞胎姐妹罗莎莉娅和索菲娅成功出院。这两个女孩在同一个羊膜囊中发育，并共享同一块胎盘。

在利沃夫，医生为一名50岁的患者切除了重达4.5公斤的子宫肌瘤。

值得一提的是，乌克兰将建立首个机器人外科中心。

关注我们在