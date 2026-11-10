11月10日，乌克兰气温将回升至+12°，西部地区预计将有降雨

据乌克兰水文气象中心预报，11月10日（星期二），全国将以多云间晴为主，局部地区有降水。西部各州的降雨量将最大。

乌克兰其他地区无降水，仅西部大部分地区白天有雨，部分地区伴有湿雪。 风向以东南风为主，风速5-10米/秒。夜间气温在2°C至-3°C之间，西部地区为-2°C至-7°C；白天乌克兰各地气温在3°C至8°C之间，敖德萨州最高可达12°C。

11月10日（周二），基辅多云间晴。无降水。 风向以东南风为主，风速5-10米/秒。该地区夜间气温在2°C至-3°C之间，白天为3-8°C；基辅夜间气温为0-2°C，白天为5-7°C。

来源：乌克兰水文气象中心

喀尔巴阡山脉气温降至-9°C：未来几天气候如何。

11月初，乌克兰明显转冷，未来几天气温将继续下降。不过，寒冷天气不会持续太久：11月10日之后，大部分地区预计将回暖。

从11月4日起，乌克兰可能出现雨夹雪。同时，据气象专家的初步预报，本月平均气温将符合气候平均水平。

今年冬天，乌克兰的降水量可能比气候平均值高出20%至40%。但这并不意味着今冬会大雪纷飞：由于来自大西洋的暖空气占主导地位，降水往往会以雨或湿雪的形式出现。

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