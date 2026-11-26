11月26日（星期四），预计大部分地区将出现多云间晴的天气，无明显降水。同时，夜间气温将降至零下7°，白天该国西部可能出现湿雪。

11月26日，乌克兰气压将逐渐上升，大部分地区的无明显降水天气将由高压场主导。 仅西南部地区的天气将受大气锋面影响，白天将出现降雪，而在喀尔巴阡地区和敖德萨州则将伴有降雨。 虽然会有冷空气从北方涌入，但多云的天空将影响气温分布，从而抵御更强烈的寒冷。

多云间晴。无明显降水，仅喀尔巴阡地区和喀尔巴阡山麓地区白天有湿雪，局部地区湿雪积聚；敖德萨州以雨为主。 夜间及清晨，西部地区局部有雾，道路结冰。风向西北，西南部地区为东南风，风速7–12米/秒。 夜间气温为零下1至零下7°；白天从零下3°到零上3°，喀尔巴阡地区和该国南部为零上2至零上7°。

11月26日（周四），基辅多云间晴，无明显降水。 风向西北，风速7–12米/秒。基辅州夜间气温为零下1–6°，白天为零下2°至3°；基辅市夜间气温为零下1–3°，白天约为0°。

乌克兰水文气象中心发布了上述消息。

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