乌克兰内阁要求人口超过10万的城市制定应急预案，以应对因污水泵站损毁可能导致供水受限的情况。地方政府需在两周内完成此项任务。

一旦发生紧急情况，规定须在24小时内启动应急响应计划。具体而言，包括设立饮用水发放点并组织饮用水运输。

不过，目前各城市仅在为可能发生的紧急情况做准备。尚无关于实际实施停水时间表的讨论。

不过，目前尚无实施实际停水时间表的计划——政府文件主要要求提前为可能发生的事故做好准备。

哪些城市将制定停水计划

乌克兰内阁批准了一份针对人口超过10万的城市所采取的应急准备和提前响应措施清单。 这些措施针对的是因事故、紧急情况或俄罗斯袭击导致污水泵站可能被摧毁或瘫痪的情况。

此项决定的目的是确保在战时状态下各居住区的生命保障系统保持稳定，并防止集中式排水系统遭受严重后果。 地方政府应制定相应计划，在污水基础设施正常运行受到威胁时，预先考虑可能实施的供水限制措施。

据指出，此举旨在防止排水管网和设施溢流，并避免对环境造成负面影响。如有必要，应迅速启动已制定的应急响应方案。 政府规定，在实际事故发生后，启动相应措施的时间不得超过24小时。

制定应急预案的期限为两周

地方政府、各州及基辅市国家行政机构（军事行政机构），以及负责的中央执行机关，应在其职权范围内确保已批准措施的落实。 具体而言，在该指令通过后的两周内，各地区行政机构须向恢复、基础设施和交通部报告准备情况。

此外，在此期间还需组建一个常设的跨部门工作组或委员会，负责协调相关措施。 准备工作不仅包括制定可能实施的限制措施的时间表，还包括在政府部门、公用事业企业以及集中供水和排水服务提供商之间协调行动。

若污水泵站损毁应如何应对

政府决议规定了一套针对污水泵站损毁或停运情况的应急措施。此类设施是污水排放系统的重要组成部分，其受损可能导致污水管网及设施溢流的风险。

因此，各城市应提前做好应对事故可能后果的准备，并预先制定当集中式排水系统无法正常运行时的应对方案。 计划采取的措施包括：制定供水限制算法、编制可能的停水时间表、确定事故响应程序，以及保障居民和关键基础设施的优先需求。

将特别关注防止事故对自然环境造成负面影响。具体而言，这包括防止因泵送设备长期故障而可能导致的污水管网及排水设施溢流。

同时，具体的供水时间表、可能实施的限制范围及其适用条件，将根据各城市基础设施的具体特点和实际情况，由当地政府视情况确定。

发生事故时将设立供水点

应急准备的另一个重点是，当基础设施受损导致供水中断时，确保居民获得饮用水。为此，计划设立供水点并组织向居民配送饮用水。

地方政府应预先制定方案，明确在集中供水受限的情况下，如何保障居民及关键设施的用水需求。 如果因事故或紧急情况导致污水泵站实际被毁或瘫痪，各地区及基辅市军事行政机构必须在24小时内向主管部门报告已启动应急预案。

此后，在系统恢复正常运行之前，须每日进行报告。报告中须注明集中式污水排放的现状、已实施的时间表和限制措施，以及这些措施对污水排放量和系统负荷的影响。

上述要求载于2026年11月23日政府的相关决议中。

11月19日，基辅奥博隆大道发生主供水管道事故。由于管道受损，两栋多户住宅楼的供水暂时中断。

11月22日（周六），基辅右岸地区开始恢复供水。基辅水务公司的专家已调试好泵送设备，并恢复了主要工艺流程。

在基辅，2026–2027年供暖季居民的供热和热水费用将保持不变。

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