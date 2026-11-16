乌克兰土豆价格持续走低，而黄瓜价格则急剧上涨：价格综述

乌克兰的蔬菜和水果价格持续波动。过去一周，黄瓜、花椰菜、青葱和莳萝的价格涨幅最大。与此同时，土豆价格已连续第二周下跌。

蔬菜价格变动情况

本周土豆价格有所下降。目前每公斤售价为10-14格里夫纳，而此前为10-15格里夫纳。

与此同时，白甘蓝价格上涨，目前每公斤售价为12-20格里夫纳。胡萝卜价格也有所上涨，从每公斤11-14格里夫纳涨至12-15格里夫纳。

黄瓜的价格涨幅最大。目前每公斤售价为140-200格里夫纳，而一周前价格为110-145格里夫纳。价格上涨与产品短缺有关。

花椰菜的价格也上涨了——从每公斤25-30格里夫纳涨至50-60格里夫纳。大白菜的价格为每公斤30-40格里夫纳，而一周前为30-35格里夫纳。

与此同时，甜椒价格有所下降：每公斤价格从55-115格里夫纳降至50-100格里夫纳。 红番茄的价格区间有所扩大，目前为每公斤50-110格里夫纳，此前为60-100格里夫纳。

甜菜和洋葱的价格保持不变，分别为每公斤11-14格里夫纳和12-16格里夫纳。小红萝卜售价为每公斤40-60格里夫纳，大蒜为每公斤120-180格里夫纳。

在香草类中，青葱和莳萝的价格有所上涨。 其售价分别为每公斤150-200格里夫纳和165-175格里夫纳。相反，欧芹的价格则有所下降，降至每公斤115-125格里夫纳。

水果价格走势

在水果类中，苹果供应量最大，其价格一周内从每公斤20-30格里夫纳上涨至20-35格里夫纳。 梨的价格也有所上涨——尽管价格仍维持在35-135格里夫纳之间，但市场供应量已连续第二周增加。

香蕉价格上涨至每公斤75-85格里夫纳，猕猴桃上涨至75-125格里夫纳，石榴上涨至125-155格里夫纳。 柠檬价格上涨至每公斤70-90格里夫纳，柑橘上涨至每公斤100-150格里夫纳。

与此同时，葡萄的价格区间有所收窄——目前每公斤售价为75-125格里夫纳，而一周前为70-160格里夫纳。柿子每公斤售价为100-120格里夫纳，价格保持不变。

据EastFruit数据显示。

乌克兰的洋葱价格自仲夏以来首次上涨。

与此同时，乌克兰温室黄瓜价格大幅上涨。

乌克兰温室番茄价格持续上涨。目前，商家以每公斤50至75格里夫纳的价格出售该蔬菜，平均比上周结束时上涨了14%。

此外，乌克兰部分食品在三天内价格有所上涨。

需要提醒的是，受欧洲供应短缺影响，乌克兰的浆果价格正在上涨。

关注我们在