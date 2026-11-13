乌克兰在短暂回暖后将骤然转冷：预计将出现降雨、湿雪和结冰天气

11月13日降临乌克兰的回暖天气将不会持续太久。就在今夜，一股冷锋将横扫该国，带来小雨并导致气温下降。

据其预报，风向将转为西北风，来自波罗的海的冷空气将开始涌入乌克兰。

“周六白天，随着气压急剧上升超过10个单位，降水将逐渐停止，风力也会减弱。来自欧洲的高压系统的影响将增强，”气象专家预测道。

24小时内，气温将在+2°至+7°之间。该专家还提醒，天气条件的急剧变化可能会影响对天气敏感人群的健康状况。

据气象学家初步评估，11月15日至17日期间，高气压将继续影响乌克兰境内。因此，预计这几天不会出现显著降水。

预计气温如下：

夜间： -4°至+1°；

白天：+3°至+8°。

但天气不太可能长期保持稳定。

“对数学预报模型的分析表明，在下个工作周中期，大西洋将继续生成气旋。因此，我们不指望出现长期稳定且持续的天气，”波斯特里甘总结道。

与此同时，乌克兰西部各地区因天气条件恶劣，已发布一、二级危险预警。

气象学家预测，喀尔巴阡山麓地区将出现大雨，而外喀尔巴阡地区和喀尔巴阡山脉则将出现强降水，且雨将转为雪。此外，预计还将出现冻雨、湿雪堆积以及道路结冰。

此外，预计阵风风速将达15–20米/秒，卡尔帕蒂亚山脉高海拔地区甚至可达25–30米/秒。山区可能出现暴风雪。

由于能见度下降、强风和路面湿滑，司机和行人应格外小心。

气象专家维塔利·波斯特里甘在其Facebook主页上发布了这一消息。

11月11日（周三），乌克兰天气发生变化。 大气锋面将带来降雨和湿雪，大部分地区的温度将降至+2…+7摄氏度。不过，到了11月13日（周五），气温将显著回升——南部地区气温将升至+19摄氏度。

因此，在经历降雨和湿雪之后，乌克兰人将迎来短暂的、近乎春天的温暖。不过，根据初步预报，这种天气不会持续太久。气象学家娜塔莉娅·迪登科在其Facebook主页上发布了这一消息。

11月9日（周一），乌克兰预计将出现干燥无降水的天气。夜间气温将在+2°至-3°之间波动，西部地区部分地区将降至零下4-9°。 白天预计气温在+3°至+8°之间。

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