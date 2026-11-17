乌克兰公司Quantum Wiy Industries推出了经过升级的SPYS拦截无人机，其最高时速可达500公里。 开发人员根据参与测试首批用于拦截喷气式目标原型的作战机组人员的反馈，对该无人机进行了改进。

在升级过程中，开发人员首先专注于空气动力学设计，因为这直接影响无人机的其他飞行性能。

升级后的SPYS采用了更窄的机翼、经过修改的机身前部以及重新布局的进气口。此外，天线的结构和位置也进行了重新设计，因为在之前的版本中，天线曾造成显著的气动阻力。

机身颜色也发生了变化：黑色塑料已被白色所取代。在实际使用中发现，夏季在阳光直射下，黑色无人机温度会升至80°C。 这给机身内部的电子元件带来了严重的热负荷。

机身仍采用3D打印工艺制造。这种方法使得结构设计能够迅速进行调整。同时，为准备大规模批量生产，设计在工艺上进行了优化。

其中一项重要改动是将弹头重量从300克增加到500克。

与此前由军人自行装配的自制装药不同，升级版SPYS配备了工厂生产的标准化高爆弹头。该弹头配有标准引信及安全的储存容器。

其设计目的是破坏敌方无人机的机身并使其几何结构变形，从而导致其速度下降，或引发其弹头的引爆。

SPYS的飞行距离已从33公里增加至45公里。

研发人员还强化了电子系统的动力部分。据其数据，这使得无人机在高速飞行时轨迹更可预测，并实现了其可重复使用。

此外，还专门针对卫星导航受干扰的环境设计了解决方案。为此，开发了一套无线电信标系统，该系统通过三角测量法确定无人机的坐标。

根据获取的数据，地面控制站的天线可自动转向拦截器方向，从而保持与拦截器的稳定通信。

据“Military”报道。

此前，乌克兰公司Skylab成功测试了新型定向反步兵地雷“SHTORM-UA”，该地雷旨在保护阵地并阻截敌军进攻。

乌克兰研发出一套新型防御系统，用于对抗通过光纤电缆操控的冲击型FPV无人机。该系统被命名为“Chaгарник”，旨在物理切断无人机的通信线路。

关注我们在