乌克兰有人提议在音乐会和娱乐场所禁止播放俄语歌曲

乌克兰拟禁止公开播放俄语文化产品，无论表演者的国籍如何。相关修改建议将纳入《文化法》第15条。

乌克兰广播电视监察专员奥莱娜·伊万诺夫斯卡娅透露了这一消息。据她介绍，目前的限制仅针对俄罗斯公民，因此乌克兰表演者及其他国家的艺术家仍可公开演唱俄语歌曲。

新规可能适用于音乐会、大型活动、公共场所、餐厅和咖啡馆。此外，还计划规定，允许在其场所内播放此类内容的场所经营者也将承担相应责任。

对于首次违规，拟处以警告或13,600至17,000格里夫纳的罚款；一年内再次违规，罚款金额为20,400至25,500格里夫纳。

与此同时，不会禁止创作俄语文化产品。该倡议仅针对其公开传播。对于以原声语言放映的档案影片，建议使用字幕或同步翻译。

这些修正案由乌克兰最高拉达人道主义与信息政策委员会的工作组起草。加强限制的提议由议员亚历山大·桑琴科提出。

来源：Suspilne。

教师若在教育过程中使用俄语，可能面临警告或3400至5100格里夫纳的行政罚款。国家语言保护专员奥莱娜·伊万诺夫斯卡娅于10月28日通报了这一消息。

国家语言保护专员奥莱娜·伊万诺夫斯卡就敖德萨州立学术戏剧院发生的情况向乌克兰安全局提出申诉。 起因是音频记录中捕捉到的言论，这些言论可能包含煽动民族仇恨和敌意的迹象。

国家语言保护专员奥莱娜·伊万诺夫斯卡因该企业一年内多次违反语言立法规定，对其处以11 900格里夫纳的罚款。

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