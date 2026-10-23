乌克兰提议设立“俄罗斯侵略平民遇难者纪念日”

乌克兰最高拉达已登记一项决议草案，拟在国家层面设立“纪念自2014年以来因俄罗斯对乌克兰武装侵略而遇难的平民日”。 为悼念遇难者，提案建议将3月16日定为纪念日——这一天正是2022年俄罗斯军队袭击马里乌波尔戏剧院的日子。

该立法倡议的起草者提议将3月16日定为纪念日——这一日期与这场全面战争中最悲惨的事件之一密切相关。

2022年，俄军向马里乌波尔戏剧院投下航空炸弹，当时数百名平民（包括儿童）正在该剧院内躲避炮火。 剧院建筑的前后都醒目地标有“儿童”字样，旨在表明该处有平民存在。

该提案的起草者认为，马里乌波尔的悲剧已成为针对平民的战争罪行的象征。设立专门的纪念日旨在让乌克兰所有城市和乡村共同悼念俄罗斯侵略行为中的平民遇难者。

若该文件获得通过，乌克兰内阁应制定年度国家纪念活动计划，以悼念遇难平民。

同时，该草案指出，该决议的实施无需国家预算额外拨款。

2022年3月16日，俄军对马里乌波尔戏剧院大楼发动了空袭，当时有平民为躲避炮击而躲藏在该建筑内。

据不同估计，有300至600多名平民在废墟中丧生。马里乌波尔市议会及国际调查机构（包括美联社（AP）的报道）均提供了此类数据。

剧院被摧毁后，剧院管理层和乌克兰当局均强调，必须在此地建立一座纪念遇难者的纪念馆，而非娱乐或宣传场所。

设立“俄罗斯侵略平民受害者纪念日”，不仅是为了缅怀在马里乌波尔遇难者，更是为了纪念自2014年以来因俄罗斯入侵而丧生的所有乌克兰平民。

需要指出的是，根据新儒略历，乌克兰东正教会将于10月22日纪念圣等同使徒阿韦尔基乌斯（耶拉波尔主教）。 他是二世纪的传教士，因其全心全意的传教事工和无数的治愈奇迹，被尊为与使徒同等。

2026年10月将充满各类国家纪念日、职业纪念日及重要纪念日。 整个月里，乌克兰人将庆祝“乌克兰捍卫者日”、“领土防卫日”、“乌克兰哥萨克日”、“退伍军人日”、“乌克兰文字与语言日”、“律师日”、“教育工作者日”以及一系列其他重要纪念日。

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