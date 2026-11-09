乌克兰建立了因俄罗斯侵略造成的环境损害登记册

乌克兰国家环境监察局公布了《俄罗斯侵略造成的环境损害登记册》。该登记册旨在收集和系统整理有关乌克兰环境所受损害的信息，并保存后续索赔所需的证据。

自俄罗斯发动全面入侵以来，该局专家已记录了超过1.2万起对环境造成损害的事件。截至2026年10月，环境损失总额已达8.5万亿格里夫纳。

此前，关于环境违规行为的信息主要存储在检查员的个人存储介质和纸质文件中，且其记录流程未得到妥善规范。新登记系统的启动将改变这一现状，并确保数据的集中存储。

对于系统中记录的每起案件，都将创建一张单独的电子档案卡。该档案卡将包含事件发生地的坐标、损害描述、照片和视频证据、实验室检测结果以及损失计算。

此外，该系统将自动跟踪材料处理进度，并识别出尚未进行现场勘查或缺少必要勘查记录的案件。 基于录入的信息和经批准的方法，系统还将计算出以格里夫纳为单位的预估损失金额。

正如苏博滕科所指出的，所有材料都将存储在安全的云服务中，这将最大限度地降低信息丢失或损坏的风险。

该登记册由乌克兰公司“DOK PROF CONSULTING”开发，该公司专门从事国家信息登记册和电子文档流转系统的构建。 该项目在联合国开发计划署驻乌克兰办事处的支持以及瑞典政府的财政援助下得以实施。

乌克兰人民代表、议会环境政策与自然资源利用委员会副主席奥莱娜·克里沃鲁奇金娜强调，这一新工具将成为未来追究俄罗斯责任机制的重要组成部分之一。 该工具将有助于整合有关环境犯罪的信息，并形成充分的证据基础。

计划将收集到的材料用于国内和国际层面的环境损害赔偿程序。

目前，还正在探讨将信息从乌克兰登记册自动传输至“乌克兰损失国际登记册”（RD4U）的可能性。该登记册中已设有单独的B3.1类申报类别——“环境损害”。

乌克兰损失登记册基辅办事处主任安娜·赫里斯托娃解释称，RD4U是针对2022年2月24日以来俄罗斯侵略所造成的损失、损害和伤害的国际赔偿机制的第一阶段。

下一步将是成立国际赔偿委员会，该委员会将审查提交的申请并就赔偿金支付作出决定。计划通过一个由侵略国资金注资的专项基金来支付赔偿金。

“任何国际非法行为都应承担公正的国际法律责任，以赔偿所造成损失的形式体现，”赫里斯托娃总结道。





关注我们在