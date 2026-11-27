在与俄罗斯的全面战争中，224名“乌克兰森林”国有企业的员工为保卫国家而牺牲。 为了纪念每一位牺牲者，林业工作者与遇难者家属、退伍军人、学生林业队及当地社区共同创建了“记忆之林”这一活的纪念碑。

仅今年一年，乌克兰就开辟了14处此类林地。

每片林地都设有纪念标志或铭牌，这些标志或铭牌被安置在通往纪念林地的林间道路或小径旁。

今年秋天，乌克兰的三个地区建立了这些纪念林区：

日托米尔州： 在兹维亚赫尔斯基森林管理局，为纪念切尔沃诺沃尔斯基林场护林员奥列克西·利特温丘克而种植了一片森林。

基辅州： 在伊万基夫森林管理局，开辟了一片林地，以纪念代号为“斯柯达”的消防队司机彼得·科兹连科。

敖德萨州：在伊兹梅尔森林管理局，为纪念牺牲的森林战士伊戈尔·博格丹诺夫、阿纳托利·舍甫琴科和伊万·泽丘，建立了一片纪念林。

今年，这项活动已扩展至国际范围。欧洲的同行及乌克兰的朋友们也在各自国家参与了纪念乌克兰捍卫者的活动。

具体而言：

拉脱维亚： 在塔尔西纳地区种植了2000棵松树。这是欧盟境内首个“纪念林”。

克罗地亚： 乌克兰和克罗地亚专家在巴什克·奥什塔里耶共同开辟了一片纪念林地。

捷克： 11月11日，适逢当地战争退伍军人日，在伊格拉瓦的森林中种植了红橡树。

瑞典：在该国南部，一位当地林地所有者划拨土地用于创建“纪念林”，并携妻子和子女共同参与了植树活动。

迄今为止，乌克兰已建立约60处“纪念林”。这些纪念林的发起者包括退伍军人、阵亡将士家属以及林业工作者。

乌克兰国家森林局报道了这一消息。

此前，在切尔诺贝利辐射生态生物圈保护区，人们发现了一种名为火菌的罕见真菌，这种真菌生长于烧焦的土地上，并参与森林生态系统的恢复。 与大多数常见的真菌不同，它没有菌柄和菌盖，其子实体形似小巧鲜艳的杯状物。

关注我们在