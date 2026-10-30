乌克兰一名司机创下了交通违规次数的纪录，共收到800多张罚单

2026年，针对50名拖欠交通违章罚款最严重的司机，共启动了6 235起强制执行程序。截至10月，其中近77%的案件仍未结案。 与此同时，自年初以来，交通违规罚款登记册中新增了395 780笔罚款。

针对这50名最大欠款人的所有执行案件中，近三分之一仅由5人承担——共计2 034起案件。

其中，一名司机创下了绝对纪录：2026年针对他共启动了825起强制执行程序，其中98%至今仍处于活跃状态。

排名第二的欠款人共有383起案件，其中95%尚未结案。排名第三和第四的司机各自还有280起案件。 其中，排名第一的司机有96%的案件处于活跃状态，排名第二的司机则有100%的案件处于活跃状态。

总体而言，在欠款最多的58%的司机中，今年启动的所有强制执行案件至今仍处于活跃状态。

与此同时，也有人已向国家全额清偿：四名司机已缴纳所有罚款，且2026年没有未结案。还有一名欠款人，尽管有225起案件，但其中仅有4起处于活跃状态。

进入今年最大欠款人排行榜的司机平均年龄为41岁。最年轻的违规者22岁，最年长的63岁。

欠款人最多的年龄段是41至50岁，共有17名司机，涉及2 526起强制执行案件。

另有16名31至40岁的驾驶员，共计涉及1,794起执行案件。

截至2026年10月，该登记册新增了395 780项违反交通规则的罚款。

与此同时，50名在过去所有年份中均有未结执行程序的驾驶员，累计被处以21 443项罚款。平均每人429项罚款。

研究结果显示，罚单数量最多的司机同时在2026年罚单数量排行榜上名列榜首。他总共累计了1 482起违规记录。

紧随其后的是分别收到1 366、1 057、856和808张罚单的司机。

截至10月，“债务人统一登记册”中共有2,029,240起针对未缴纳交通违规罚款的强制执行案件。

“OpenDataBot”还指出，两份排行榜——按2026年新立案的强制执行案件数量排名的“欠款人前50名”，以及按累计罚款总额排名的“司机前50名”——并不一致。

这意味着，一年内新立案的强制执行案件数量最多，并不一定意味着该司机迄今为止累计的罚款总额最高。

“OpenDataBot”的研究结果印证了这一点。

此前，在网络上公布了三名公交车司机违规的视频后，公路运输监管部门的检查员追查到了这三名司机，并对其追究了行政责任。

84%的乌克兰人支持吊销那些系统性实施危险交通违规行为的驾驶员的驾照。

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