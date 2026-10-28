乌克兰将于10月28日起开始为居民楼供暖

特尔诺皮尔市议会（TMR）新闻处已向市民通报了供暖季的开始。

“由于日均气温下降，10月28日9:00起，特尔诺皮尔市辖区内将开始供暖期，”该部门向市民通报道。

据悉，该决定已在市议会执行委员会会议上获得批准。

与此同时，市政公用事业公司“特尔诺皮尔市供热公用事业”提醒市民，供暖系统的启动是一个需要时间的技术过程。

因此，热量将逐步输送到各户。

此外，还请当地居民在供暖启动过程中若发生故障，确保抢修人员能够进入住宅楼和住户家中进行必要维修。

“供热企业和应急服务人员将加强值班，以确保锅炉房正常运行，并向特尔诺皮尔市民的住宅供应热能，”特尔诺皮尔市议会强调道。

如果多户住宅楼出现供暖问题，特别是因空气进入系统导致的问题，建议居民联系：

负责该楼宇维护的企业；

公寓楼业主委员会（OSBB）。

赫梅利尼茨基市市长亚历山大·西姆奇申也宣布，供暖季将于10月28日开始。

“已指示市基础设施局 （V.诺瓦乔克）及市公用事业企业‘赫梅利尼茨克供热公用事业公司’（V.斯卡利伊），自2026年10月28日起分阶段为市内住宅楼及所有其他用户开启供暖”， ——该官员在相关指令中如是写道。

文件中明确指出，在锅炉房和供热管网启用期间，相关专家必须确保维护人员全天候值守。

“我们将分阶段但迅速地启动供暖，”西姆奇申强调道。

如果供暖季开始后，居民住宅的供热问题持续超过两天，建议当地居民拨打：

需要提醒的是，基辅每五栋住宅中就有一栋尚未做好停供供暖的准备。

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哈尔科夫已为供暖季做好准备，但目前尚未开启供暖。