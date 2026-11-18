乌克兰逮捕了一名涉嫌向多个欧洲国家的学校、购物中心及其他机构大量发送炸弹威胁信息的嫌疑人。

“由捷克、乌克兰、斯洛伐克和拉脱维亚当局代表组成的联合调查组，在欧洲司法组织（Eurojust）的协助下，于2025年7月在第聂伯市锁定了该嫌疑人的身份。 据称，该嫌疑人至少自2024年起，利用多个电子邮箱地址及Telegram社交网络，向欧洲数个国家的数千所学校及其他机构发送了爆炸威胁”，通报中写道。

据悉，在执法部门得以讯问该嫌疑人之前，他已逃往白俄罗斯。2026年9月初，他在返回乌克兰后被拘留。

在逮捕行动中，来自捷克、斯洛伐克和拉脱维亚的警察共同参与，并完成了必要的法律程序，包括对嫌疑人进行讯问以及向其送达文件，据此正式启动了刑事诉讼程序。

据欧洲司法组织（Eurojust）消息，乌克兰检察院已将起诉书移送至第聂伯罗市法院。

为调查此案，捷克、乌克兰、斯洛伐克和拉脱维亚的执法机构在欧洲司法组织（Eurojust）的协助下成立了一个联合调查组。调查仍在进行中，因此目前暂不披露更多细节。

据援引欧洲司法组织的消息称，在该机构的协调下，四国执法机构正在联合开展调查。

此前，据UPI报道，意大利约1800所学校收到了炸弹威胁通知。

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