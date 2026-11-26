新一轮降水和降温正向乌克兰袭来：11月27日哪些地区将迎来降雪
11月27日（星期五），乌克兰将迎来新一轮降水和气温下降。预计南部、中部部分地区及西部地区将出现雨雪天气。部分地区降水将较为猛烈。
全国范围内多云天气将占主导，气温将继续下降。大多数地区白天的气温将在-4°至+1°之间波动。只有该国南部和喀尔巴阡地区会稍暖一些。
明天基辅将多云。夜间气温-2°，白天+1°。
周五，利沃夫将多云。夜间-2°，白天-2°，有雪。
卢茨克将多云，夜间3°，白天0°。
利沃夫明天多云，夜间-3°，白天0°。
11月27日，特尔诺皮尔夜间气温-2°，白天-2°，多云，有雪。
赫梅利尼茨基全天多云，夜间-2℃，白天-2℃，有雪。
伊万诺-弗兰科夫斯克将多云，夜间-1°，白天0°，有雪。
乌日戈罗德明天夜间气温为+2°，白天为+5°，多云，有雨。
切尔诺夫策周五多云，夜间0°，白天+1°，有湿雪。
文尼察明天气温将在-2°...-2°之间，多云，有雪。
周五夜间，日托米尔气温为-4°，白天0°，多云。
切尔尼戈夫的温度将在-1°...-1°之间，多云。
切尔卡瑟市明天夜间气温为-1°，白天为+1°，多云。
克罗皮夫尼茨基夜间气温为-2°，白天0°，多云，有雪。
波尔塔瓦——多云，气温-4°...0°。
11月27日，敖德萨多云有雨，夜间气温+8°，白天+8°。
赫尔松周五夜间气温为+2°，白天+3°，多云，有雨。
尼古拉耶夫明天多云有雨，夜间+2°，白天+3°。
在扎波罗热，夜间气温为-1°，白天为-1°，多云，有雪。
苏梅市明天夜间气温为-2°，白天为-2°，多云。
哈尔科夫多云，夜间气温-2°，白天-1°。
第聂伯市夜间气温为-2°，白天0°，多云，有雪。
辛菲罗波尔周五将多云有雨，气温+4°...+9°。
克拉马托尔斯克明天多云，夜间气温-5°，白天0°。
塞维罗多涅茨克——多云，夜间气温-4°，白天0°。
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