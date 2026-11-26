11月27日，特尔诺皮尔夜间气温-2°，白天-2°，多云，有雪。

乌日戈罗德明天夜间气温为+2°，白天为+5°，多云，有雨。

文尼察明天气温将在-2°...-2°之间，多云，有雪。

切尔尼戈夫的温度将在-1°...-1°之间，多云。

切尔卡瑟市明天夜间气温为-1°，白天为+1°，多云。

克罗皮夫尼茨基夜间气温为-2°，白天0°，多云，有雪。

赫尔松周五夜间气温为+2°，白天+3°，多云，有雨。

在扎波罗热，夜间气温为-1°，白天为-1°，多云，有雪。