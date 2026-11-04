乌克兰在气温下降后将迎来回暖：天气何时会转好

11月初，乌克兰气温明显下降，未来几天气温将继续走低。不过，这段寒冷天气不会持续太久：11月10日之后，大部分地区预计将回暖。

据其预报，本周剩余时间将以寒冷天气为主，白天气温仅略高于零度几度。本周末夜间，部分地区可能出现轻微霜冻。

与此同时，11月10日之后，乌克兰大部分地区预计气温将回升。

娜塔莉娅·迪登科进一步指出，此次回暖将伴有潮湿天气，并伴随间歇性降雨。

据乌克兰水文气象中心报道，基辅及周边地区近期虽无明显降水预报，但气温将逐渐下降。

11月3日至7日，首都地区将以干燥天气为主。仅11月6日，局部地区可能出现小雨和湿雪。

暖空气将逐渐被来自北方的冷空气流取代。起初，云层将抑制夜间气温的下降，但随后天空将转晴，该地区气温将降至零度以下。

11月7日，基辅白天气温预计将达到约+5°，夜间可能出现今年首场霜冻，气温低至-1°。

气象专家娜塔莉娅·迪登科在其Facebook主页上发布了这一消息。

11月乌克兰预计将逐渐转冷，但总体而言，本月气温可能高于气候平均值。气象学家预计不会出现强烈且持久的霜冻。

从11月4日起，乌克兰可能出现雨夹雪形式的降水。同时，根据气象学家的初步预测，本月平均气温将符合气候平均水平。

今年冬季，乌克兰的降水量可能比气候平均值高出20%至40%。但这并不意味着今冬会大雪纷飞：由于来自大西洋的暖空气占主导地位，降水往往会以雨或雨夹雪的形式出现。

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