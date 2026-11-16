电力平衡市场上的欠款积压阻碍了新调峰发电设施建设所需投资的吸引。乌克兰国家电力公司（“乌克兰能源”）表示，这些发电能力对于确保乌克兰电力系统的稳定运行至关重要。

据其称，要解决这一问题，不仅需要清偿现有债务，还需确保及时向市场参与者支付款项。

“每次新的袭击都会带来额外的设备需求和恢复资金需求。国际合作伙伴及时供应紧缺设备，有助于我们更快地让受损设施恢复运行，”他表示。

与此同时，这位董事会成员补充道，为了电力系统的长期稳定性，需要对新的灵活发电能力进行投资。

“如果不解决平衡市场中的债务问题，就不可能吸引这些投资，”尤里克强调道。



据他介绍，那些适用特殊限电制度的用户（特别是自来水公司、矿井以及前线地区的用户）所欠的债务，限制了“乌克兰能源公司”向平衡市场参与者及时付款的能力。 因此，拖欠款项的累积阻碍了对新建灵活发电能力的投资。

尤里克强调，在俄罗斯持续袭击能源基础设施的情况下，此类发电能力尤为必要。 自全面入侵开始以来，“乌克兰能源公司”几乎所有变电站均遭受了破坏，而每日新的炮击又增加了对设备和电网修复的需求。

与此同时，偿还债务并遏制新债务的积累，是乌克兰融入欧洲能源市场平衡板块的重要条件。

这将有助于扩大与欧洲合作伙伴之间储备互换的能力，并更有效地平衡乌克兰电力系统。

据报道，乌克兰国家电力公司（NEC乌克兰能源）董事会成员伊万·尤里克在声明中提到了这一点。

乌克兰国家电力公司已针对11月16日实施了多达3轮的限电措施。

乌克兰国家电力公司还公布了11月14日的限电时间表。

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