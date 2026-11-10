乌日戈罗德逮捕了“顿巴斯天然气”公司前负责人

乌克兰安全局在乌日戈罗德拘留了一名曾任职于被占领企业“顿巴斯天然气”的前官员，该官员曾在顿涅茨克州临时被占领的领土上与俄罗斯侵略者合作。 该女子经由第三国进入乌克兰，目的是处理个人事务。她在喀尔巴阡地区的租住公寓内被查获。

据调查显示，该嫌疑人系沃尔诺瓦赫区居民，在俄罗斯占领开始前曾从事能源运输和分配工作。

在顿斯克村被占领后，她倒戈投向敌方，随后加入了占领集团“顿巴斯天然气”的管理层。

在2022年至2023年期间，该女子曾负责所谓的天然气供应与燃气化管理部门。在此职位上，她负责该企业的管理及财务经济事务。

调查查明，在该涉案人员参与下，俄罗斯将乌克兰天然气输送系统被占领部分的建筑群、设备及其他有形资产“重新登记”至占领当局控制的“顿巴斯天然气”名下。

此外，该女子还组织当地用户接入俄罗斯运营商的天然气供应网络，并按所谓的“顿涅茨克人民共和国”费率收费。据乌克兰安全局（SBU）消息，此类活动旨在为侵略国的国库提供资金来源。

乌克兰安全局（SBU）工作人员记录了该嫌疑人的违法行为，查明她曾经西部边境进入乌克兰控制区，并在乌日戈罗德的一处租住公寓内将其拘留。

在搜查过程中，执法人员查获了两部手机和一个U盘，其中存有与占领者合作的证据。

乌克兰安全局调查人员已向该女子告知其涉嫌违反《乌克兰刑法典》第111-2条第1款——协助侵略国。

该条款规定的刑罚为处以不超过12年的有期徒刑，并没收财产。

乌克兰安全局（SBU）通报了这一消息。

此前，一名曾任顿涅茨克国立大学副教授、后在占领当局任职的人员，已被缺席告知涉嫌通敌活动。 据调查显示，他涉嫌在被占领土上侵占农业用地，这些土地随后被作为报酬移交给俄罗斯军队。

在切尔卡瑟州，一名涉嫌叛国的当地居民被查获。据调查显示，该男子收集并向俄罗斯联邦安全局（FSB）提供了乌克兰武装部队部队驻扎地点的信息。



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