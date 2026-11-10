Trustee Plus的瓦迪姆·格鲁沙表示：“得益于0.1 USDC起的捐款，我们成功为‘吕特’小队筹集了超过120万格里夫纳。”

即便是小额的加密货币转账，也能转化为对军人的大规模援助。Trustee Plus 加密钱包的募捐活动便证明了这一点——通过此次募捐，为卢特突击旅购置了350套战术急救包，总价值超过120万格里夫纳。

瓦迪姆·格鲁沙在其Telegram频道上公布了该倡议的成果。据他介绍，团队决定对已支出的资金进行说明，因为他们认为这对那些自掏腰包支持募捐的人来说尤为重要。

值得注意的是，总金额的主要部分并非来自大额捐款，而是由大量小额转账凑成的。 大多数用户捐赠的金额在0.1至1 USDC之间。通过应用程序即可轻松转账的功能，使得数千笔小额捐款汇聚成一笔可观的资金，用于支持军人。

此次采购工作由该项目与“鸟儿”项目及塔塔·开普勒共同组织。塔塔·开普勒将此次募捐的结果称为“350条可能被拯救的生命”。

组织者还发布了一段视频报告，展示了该倡议的实施过程。

Trustee Plus向所有参与募捐的人表示感谢。这个故事成为了一个典范，展示了加密货币支付的便捷性以及众多人的共同努力，如何为乌克兰捍卫者提供切实的支持。

关注我们在