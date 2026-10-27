最高反腐败法院在涉及1.77亿格里夫纳损失的案件中，判处“中央能源”公司前董事会成员3年有期徒刑

最高反腐败法院认定“中央能源”股份公司前董事会成员亚历山大·乌瓦罗夫犯有渎职罪，并缺席判处其3年有期徒刑。 此前，他曾被指控滥用职权。

在审理过程中，法院更改了指控的定性，并认定乌瓦罗夫在职务造假罪名上无罪。 “中央能源”公司要求向乌瓦罗夫及另外两人追偿1.7683亿格里夫纳损失的民事诉讼未予受理。

据调查方称，2020年，“中央能源”公司与“联合能源”公司签订了电力销售协议。 为了避免因未按合同约定量购电而受到罚款，双方据称追溯性地修改了补充协议，删除了关于允许偏差的限制条款。

据调查显示，此举导致“中央能源”公司损失1.768亿格里夫纳。

来源：Absolution Leaks

在针对“中央能源”股份公司煤炭采购的刑事诉讼中，已有超过1.14亿格里夫纳的预付款被退还至国家预算。 其中一家供应商自愿退还了1.142亿格里夫纳，这笔款项是其根据合同收取的，但未提供实际煤炭供应的证明。这笔款项的追回由总检察长办公室的检察官负责落实。

国有股份公司“中央能源”（PJSC “Tsentrenergo”），作为乌克兰最大的能源公司之一，曾向一家私营公司预付了1.32亿格里夫纳，用于向热电厂供应煤炭。然而，该私营公司未履行合同条款，也未退还款项。

为打击危害乌克兰经济的犯罪活动，经济安全局向各银行机构调取了关于“奥普特能源贸易煤炭公司”有限责任公司（统一国家企业登记号 43050814）、 “埃内尔戈资源集团”有限责任公司（统一国家企业登记号 45114874）以及“乌克兰全球软件”有限责任公司（统一国家企业登记号 43305877）的账户及财务交易信息。

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