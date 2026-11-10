最高反腐败法院以挪用2.96亿格里夫纳购买防弹背心为由，判处乌克兰专利局前局长10年监禁

乌克兰最高反腐败法院就前国有企业“乌克兰专利局”总经理安德烈·库丁、 经济部前官员奥莱西娅·萨夫丘克以及某慈善组织负责人安德烈·乔尔诺，涉及虚假采购防弹背心一案。

前总经理被认定在战时状态下犯有特别重大数额的挪用公款罪，被判处10年有期徒刑并没收财产。 该案其他涉案人员分别被判处7年和8年有期徒刑，法院还裁定由这些前官员连带赔偿超过2.96亿格里夫纳的损失。

2022年11月，国家调查局（ДБР）通报称，查获了前经济部国务秘书、 国有企业“乌克兰专利局”（Укрпатент）的官员，以及某慈善组织负责人挪用2.5亿格里夫纳国家资金的行为。 这些资金被转入志愿者账户，表面上是为了给军人采购防弹背心，但实际上被官员们侵吞了。

消息来源：最高反腐败法院。

此前，最高反腐败法院于7月8日批准了由专门反腐败检察院检察官与国家电力公司 “乌克兰能源公司”某官员的同谋所达成的认罪协议。该官员被指控在采购防弹背心过程中挪用公款。据特别反腐败检察院称，被告已完全承认罪行，并承诺在该案中提供指证证词。

法国和乌克兰执法部门就为乌克兰武装部队采购劣质防弹背心一案开展了联合调查。据调查显示，该合同造成的损失超过5300万欧元。 法国方面已冻结了涉嫌参与该欺诈案人员的房产及若干银行账户。

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