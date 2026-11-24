最高法院大法庭于11月24日（星期二） 开始审理“欧洲团结”党领袖、议员彼得·波罗申科针对2025年2月对其实施制裁的裁决提出的上诉。 法官们驳回了政府方面要求以闭门形式举行听证会的请求，数十名记者和17个大使馆的代表出席了听证会。

庭审结束后，波罗申科表示，其辩护团队已获取国家反腐败局（NABU）的记录，其中显示总统办公室副主任伊琳娜·穆德罗亚涉嫌向最高法院法官施压， 而在审理过程中，双方均指出制裁程序存在违规之处，且该程序不符合欧洲人权法院的实践，也不符合欧盟机构决议中的相关规定。大法庭的下次庭审定于2027年1月26日举行。

这一消息发布在“欧洲团结”党网站上。

此前在2026年7月，隶属于最高法院的行政上诉法院驳回了波罗申科关于撤销国家安全与国防委员会制裁的诉讼请求（该裁决在五名合议庭法官中，有两名法官提出了不同意见）， 而在2026年9月，最高拉达临时调查委员会的会议上，有声明称最高法院行政上诉庭的法官可能通过庭长伊戈尔·达舒廷受到施压，此后该政客的律师向最高拉达、 国家反腐败局（NABU）及总检察长办公室。

乌克兰第五任总统彼得·波罗申科的辩护团队对最高法院行政上诉法庭的裁决提出了上诉，该裁决驳回了撤销国家安全与国防委员会针对其实施的制裁的诉讼请求。

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