最高法院最终驳回了乌克兰东正教会莫斯科牧首区关于将主显节修道院归还国家的申诉

最高法院驳回了乌克兰东正教会特尔诺皮尔教区圣主显女修道院就特尔诺皮尔州克雷门茨市主显修道院建筑群提出的上诉。

因此，特尔诺皮尔州经济法院2025年7月的裁决以及西部经济上诉法院2026年5月的裁决仍然有效，这两项裁决均规定将该建筑群归还国家使用。 最高法院的裁定为终局裁定，不得上诉。

修道院代表坚称，修女们长期居住在修道院的居室楼内，若腾空这些场所，将使她们失去住所并无法参加宗教仪式。此前，由于提出了上诉，将财产归还给国家的程序曾被暂时中止。

克雷梅涅茨-波恰伊夫国家历史建筑保护区方面强调，该建筑属于非居住类建筑遗产，且使用协议明确禁止在该建筑内长期居住。 此外，无偿使用合同的有效期已于2023年9月届满。

此前，该修道院还曾试图通过法院争取将修士宿舍楼内591.5平方米的房屋所有权移交给自己，但该诉讼请求被驳回。10月，上诉法院维持了原判。

来源：最高法院。

乌克兰东正教会莫斯科牧首区（УПЦ МП）这一宗教组织拒绝执行现行法院判决，即把位于特尔诺皮尔州克雷梅涅茨市的圣主显女修道院建筑群归还国家使用。

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