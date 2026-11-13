2026年对乌克兰与波兰的关系而言尤为艰难。2026年6月20日，弗拉基米尔·泽连斯基通过邮寄方式将白鹰勋章寄回波兰总统办公室 ——因为就在前一天，卡罗尔·纳沃茨基因一项将乌克兰起义军英雄之名授予特种作战部队（SSO）分队的法令，剥夺了他的这一荣誉。粮食、边境以及数百万乌克兰难民的问题，此次都退居次要地位。 这场在对抗俄罗斯的战争中，两个盟友之间的危机，源于两国复杂的过去，更确切地说，是源于今天针对过去所作出的决定。

UA.NEWS将讲述20世纪的哪些事件至今仍主导着基辅与华沙之间的议程，以及为何每当出台新的法令和法律时，旧伤口便会再次被撕开。

第1篇——沃伦：围绕一个词的争端

上世纪乌克兰与波兰关系中最悲剧的一页之一，其矛盾已严重升级，从库奇马和克瓦斯涅夫斯基担任总统时期的和解意图，演变为如今的局面。 蒂莫西·斯奈德在过去20多年里，通过其著作持续分析二战期间血腥之地 ，他明确指出：1943年春夏，乌克兰起义军（UPA）部队联合部分当地农民，对沃伦地区的波兰居民实施了系统性的镇压行动，次年又将行动范围扩展至东加利西亚。 据斯奈德估算，仅在1943年春夏两季，该地区就有约4万名波兰平民遇难，而7月11日当天，袭击行动就波及了上百个村庄。

此后，各方数据开始出现分歧。 波兰国家记忆研究所称约有10万波兰人遇害。据自由电台援引的乌克兰安全局（SBU）文件记载，遇难者中包括30 327名波兰人和16 523名乌克兰人。

乌克兰权威历史学家（例如雅罗斯拉夫·格里察克在其著作《乌克兰历史概论：19-20世纪现代乌克兰民族的形成》中）并未否认这些屠杀事件。 争议在于事件的定性。2025年6月4日，波兰议会通过了一项法律，将7月11日定为波兰“乌克兰民族主义组织（OUN）和乌克兰起义军（UPA）实施的种族灭绝受害者”国家纪念日。 2016年通过的先前决议获得432名议员赞成，无人反对。乌克兰外交部回应称，此类单方面举措违背了睦邻友好精神。

对乌克兰而言，“种族灭绝”一词将沃伦从相互暴力的链条中抽离出来——在这段历史中，波兰地下组织同样曾焚烧乌克兰村庄并实施种族清洗。 对华沙而言，拒绝使用这一词汇无异于在坟墓上讨价还价。事实早已存于档案之中。争议的焦点在于名称。

第2篇——没有十字架的坟墓

1940年代之后，双方数千名遇难者被埋在无名坑中：波兰人位于现今乌克兰境内，乌克兰人则位于波兰东南部。从这一事件中可以清楚地看到，记忆是如何迅速转化为政治杠杆的。

2017年4月，在佩雷米什尔附近的格鲁肖维奇，一座纪念乌克兰起义军（UPA）战士的纪念碑被拆除。作为回应，乌克兰国家记忆研究所禁止波兰方面在其领土上进行搜寻活动。 此后，这一禁令上升到了大政治层面：2024年，副总理弗拉迪斯拉夫·科西尼亚克-卡米什曾表示 （并在2026年以国防部长身份重申了这一立场），称若不解决“沃伦问题”，乌克兰将无法加入欧盟。

该禁令于2024年11月底被解除，遗骸挖掘成为唯一取得可量化进展的领域。2025年春季，在特尔诺皮尔州的普兹尼基发现了至少42具遗骸， 2026年夏季，在沃伦地区的奥斯特罗夫基和沃利亚·奥斯特罗维茨卡两处原村庄，挖掘出了约50名遇难者的遗骸；同年8月，基辅方面批准了在古塔·佩尼亚茨卡进行遗骸挖掘的工作。

然而，考古发现并不总能证实既定的说法：3月，在里夫内州的乌格拉，预期的集体墓穴并未被发现。 8月6日，乌克兰大使馆要求调查卢布林省利斯基村附近乌克兰起义军（UPA）士兵集体墓地遭亵渎一事。死者的命运至今仍取决于政治风向。

第3篇——“乌克兰起义军（UPA）的英雄们”：关于同一支军队的两种记忆

对波兰人而言，乌克兰起义军（UPA）首先让人联想到沃伦大屠杀。而对乌克兰人来说，在过去12年对抗俄罗斯侵略的过程中，UPA已成为持续至1950年代中期、反抗苏联政权的武装抵抗象征。

这两种形象都有其依据，因此才会产生冲突。斯奈德还提到了意识形态：创建乌帕的乌克兰民族主义组织（OUN-B）奉行整体民族主义，主张建立一个民族同质的国家。

2026年5月26日成为这一矛盾的导火索，当时泽连斯基将北方独立特种作战中心命名为乌帕英雄中心。 莱赫·瓦文萨摘下了印有乌克兰国旗颜色的徽章，而纳夫罗茨基则启动了一项程序，最终导致了前述的勋章被剥夺。 据SW Research为《共和国报》进行的民调显示，该法令颁布后，51.9%的波兰人对乌克兰人的态度恶化。

在乌克兰，这一决定获得了广泛支持。据“评级”机构数据显示，2015年该决定的支持率仅为41%，而到2022年5月已升至81%。 而在2023年秋季，KMI和“民主倡议”基金会的调查显示，在了解乌克兰起义军（UPA）的受访者中，90%赞同将其战士认定为独立斗争者。

10月20日，这一情景在地区层面重演。利沃夫州议会宣布2027年为乌克兰起义军（UPA）、罗曼·舒赫维奇和奥列格·奥尔日奇年。 拉多斯拉夫·西科尔斯基签署了针对该倡议发起人禁止入境的申请，而乌克兰外交部则称该决定适得其反。

第4条——“维斯瓦”行动与拉斯基夫：乌克兰方面的记账

波兰的集体记忆中，乌克兰人主要被视为驱逐行动的执行者。而乌克兰方面则有不同的记账方式。从1944年10月至1946年6月，共有48.2万乌克兰人离开波兰，其中约30万人是在直接胁迫下离开的。 1947年夏天，“维斯瓦”行动又将约14万人驱散至该国西北部。近4000人被送入雅沃日纳集中营，其中包括823名妇女和儿童。

还发生了谋杀事件。1944年3月10日，波兰地下军和农民营的部队袭击了霍姆什奇纳地区的拉斯基夫村。历史学家已查明327名遇难者的姓名。

2023年，位于热舒夫的波兰国家记忆研究所（IPN）委员会终止了针对“维斯瓦行动”的调查，认为没有依据将此次驱逐认定为犯罪。 波兰乌克兰人联合会指出，早在1990年，参议院就曾以集体责任原则为由谴责了这一行动。

前文提到的蒂莫西·斯奈德曾对这两场悲剧进行过研究，他告诫人们不要陷入两种极端。在谈论“维斯瓦河”行动时若忽略1943年这一年份，其论述便缺乏说服力。 将驱逐事件简单归因于乌克兰起义军（UPA）的行动，同样是错误的。面对“该怎么做”这一合乎逻辑的疑问——是尊重共同记忆并寻求和解，还是回归库奇马-克拉申斯基时期的论调？但事情并非如此简单

第5篇——乌克兰民族主义组织（OUN）与国家万神殿：领袖们重返故里

这场纷争的最深层根源可追溯至战间期的波兰。随着俄罗斯帝国和奥地利帝国的解体，乌克兰的独立斗争以失败告终，而波兰则获得了国家地位。 当时，西部地区的数百万乌克兰人被纳入波兰版图，而第二波兰共和国不仅拒绝承认乌克兰少数民族的民族诉求，还向东部地区派遣“定居者”进行殖民。 1929年，乌克兰民族主义组织（OUN）成立；1936年，波兰法院以组织谋杀内政部长布罗尼斯瓦夫·佩拉茨基为由，判处斯捷潘·班德拉有罪。

2026年，乌克兰开始从海外接回乌克兰民族主义组织（OUN）领导人的遗骸。5月25日，安德烈·梅尔尼克在国家军事纪念公墓重新安葬；8月18日，该组织创始人叶夫根·科诺瓦尔采也被重新安葬。 7月1日，乌克兰议会通过了《乌克兰国家万神殿法》，其中明确将乌克兰起义军（UPA）总司令列为可能入选的英雄之一。波兰总统发言人称此举是“升级行动的又一阶段”。

华沙方面采取了对等回应。自2025年9月起，波兰议会（塞伊姆）就有一项总统提案待审，该提案将“班德拉主义”的宣传等同于纳粹主义和共产主义的宣传；该提案于2026年7月3日进行了首次审议。 乌克兰历史学家认为这种等同处理存在疑问。波兰宪法法院早在2019年就曾认定，关于“乌克兰民族主义者”的类似表述含糊不清。

科诺瓦尔采是在沃伦大屠杀发生五年前被苏联特工暗杀的；梅尔尼克则领导着乌克兰民族主义组织（OUN）中较为温和的派系，该派系与本文所讨论的罪行无关。然而，国家层面的纪念这一原则本身却令波兰感到不满。 若将舒赫维奇或班德拉安葬于万神殿，这将成为真正的导火索。

2027年：现在就该为此做好准备

明年将有几个重要日期重合。4月将是“维斯瓦行动”开始80周年，秋季则是乌克兰起义军（UPA）成立85周年。 这一年还将迎来舒赫维奇诞辰120周年，而春季将在古蒂-佩尼亚茨卡和拉斯科夫开始遗骸挖掘工作。

2025至2026年的经验表明，这些议题的处理方式差异巨大。一纸总统令或地区议会的决议，仅在数日内便会摧毁寻亲者、历史学家和温和派政客们历经多年才建立起来的信任。 考古学家的铁锹虽然移动缓慢，却能为逝者恢复姓名。唐纳德·图斯克曾警告：如果因过去而争吵，未来将由第三方获益。在莫斯科，人们似乎最能理解这一观点。

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