10月21日，律师奥列克西·舍夫丘克呼吁基辅德斯尼亚区国家行政管理局局长马克西姆·巴赫马托夫辞职，原因是后者公开侮辱退伍军人奥列格·西莫罗兹。 这位律师还向总统弗拉基米尔·泽连斯基提问，询问该官员何时会被解职。

舍夫丘克在Telegram上发布的一段视频声明中阐述了自己的立场。他表示，虽然并不完全认同西莫罗兹的观点——特别是关于在没有具体提案的情况下进行抗议的观点——但他认为对这位退伍军人的个人侮辱是不可接受的。

据该律师称，巴赫马托夫的公开言行表明其在讨论中缺乏专业论据。谢夫丘克还支持西莫罗兹对德斯尼亚区区长能力提出的批评。

“既然区长已经开始侮辱退伍军人，那他什么时候会被免职？”这位律师在向乌克兰总统发问时说道。

undefined

此外，舍夫丘克还提到了巴赫马托夫的过往活动，称其曾在乌克兰注册了俄罗斯喜剧俱乐部（Comedy Club）的代表处。这位律师认为，鉴于巴赫马托夫目前所担任的职务，这一情况同样值得关注。

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-8528.mp4

在声明结尾，该律师直截了当地呼吁德斯尼亚区行政管理局负责人提交辞职申请。

此前，律师舍夫丘克曾揭露了最高反腐败法院（VAKS）中通过交易牟利的骗局，并呼吁法官们抵制这一体系。

此外，舍夫丘克还指称罗曼·马塞尔卡曾试图向法官施压，并指控其干预司法程序。

此前，奥列克西·谢夫丘克已被列入国际刑事法院律师名录。

关注我们在