律师奥列克西·舍夫丘克致函总统弗拉基米尔·泽连斯基，请求其对基辅德斯尼亚区国家行政管理局负责人马克西姆·巴赫马托夫的工作进行评估，并考虑将其解职的可能性。 这位律师认为，该官员的行为及其公开言论不符合战时要求。

舍夫丘克于11月3日在其Facebook主页上公布了这封请愿信。他解释称，此事关乎首都最大行政区之一中数十万居民的安全。

令这位律师尤为担忧的是，据他评估，巴赫马托夫的言论可能会被俄罗斯媒体利用。 舍夫丘克强调，在全面战争期间，政府官员的任何可能成为俄罗斯宣传工具的行为，都应受到应有的评估。

这位律师还提到了巴赫马托夫过去参与乌克兰“喜剧俱乐部”（Comedy Club）项目开发的事迹，但他强调，当前讨论的重点并非该官员的过往经历，而是其是否胜任现任职务。

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舍夫丘克表示，他是以一名常驻首都、亲眼目睹俄罗斯袭击后果的基辅市民身份向总统致函的。据他称，该区的负责人必须专业、守纪，并深刻认识到对平民安全的责任。

在这封请愿信中，这位律师请求泽连斯基立即对马克西姆·巴赫马托夫的工作表现进行评估，并根据法律规定考虑将其撤换。 他建议任命一位能力出众的人选担任该职位，最好是具有服役经验、在国防管理、组织、疏散及民众保护方面经验丰富的军人。

此前，律师舍夫丘克曾因巴赫马托夫侮辱退伍军人的言论，呼吁其辞职。

此前，谢夫丘克律师曾揭露最高反腐败法院（VAKS）中通过交易牟利的腐败链条，并呼吁法官们抵制这一体系。

此外，谢夫丘克还指出罗曼·马塞尔卡曾试图向法官施压，并指控其干预司法程序。

奥列克西·谢夫丘克已被列入国际刑事法院律师名录。

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