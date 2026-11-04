视频：律师谢夫丘克呼吁泽连斯基解雇德斯尼亚区行政管理局局长巴赫马托夫
律师奥列克西·舍夫丘克致函总统弗拉基米尔·泽连斯基，请求其对基辅德斯尼亚区国家行政管理局负责人马克西姆·巴赫马托夫的工作进行评估，并考虑将其解职的可能性。 这位律师认为，该官员的行为及其公开言论不符合战时要求。
舍夫丘克于11月3日在其Facebook主页上公布了这封请愿信。他解释称，此事关乎首都最大行政区之一中数十万居民的安全。
令这位律师尤为担忧的是，据他评估，巴赫马托夫的言论可能会被俄罗斯媒体利用。 舍夫丘克强调，在全面战争期间，政府官员的任何可能成为俄罗斯宣传工具的行为，都应受到应有的评估。
这位律师还提到了巴赫马托夫过去参与乌克兰“喜剧俱乐部”（Comedy Club）项目开发的事迹，但他强调，当前讨论的重点并非该官员的过往经历，而是其是否胜任现任职务。
舍夫丘克表示，他是以一名常驻首都、亲眼目睹俄罗斯袭击后果的基辅市民身份向总统致函的。据他称，该区的负责人必须专业、守纪，并深刻认识到对平民安全的责任。
在这封请愿信中，这位律师请求泽连斯基立即对马克西姆·巴赫马托夫的工作表现进行评估，并根据法律规定考虑将其撤换。 他建议任命一位能力出众的人选担任该职位，最好是具有服役经验、在国防管理、组织、疏散及民众保护方面经验丰富的军人。
此前，律师舍夫丘克曾因巴赫马托夫侮辱退伍军人的言论，呼吁其辞职。
此前，谢夫丘克律师曾揭露最高反腐败法院（VAKS）中通过交易牟利的腐败链条，并呼吁法官们抵制这一体系。
此外，谢夫丘克还指出罗曼·马塞尔卡曾试图向法官施压，并指控其干预司法程序。
奥列克西·谢夫丘克已被列入国际刑事法院律师名录。