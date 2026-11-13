成功从赫尔松州临时被占领的奥列什基撤离的乌克兰人，将获得10万格里夫纳的一次性补助，用于满足最迫切的需求。

这笔款项可用于购买衣物、药品及其他必需品。

此外，流离失所者还将获得为期三个月的住房租金补偿。这是乌克兰国家红十字会项目框架内组织的一项专项援助。

⚡️ 奥列什基的居民将获得10万格里夫纳用于满足基本需求，并可获得为期三个月的住房租金补贴， - 人权专员卢比涅茨 从奥列什基撤离的公民可获得用于购买衣物、药品及其他必需品的资金。该援助由乌克兰红十字会国家协会在相关项目框架内提供。 — GLAVKOM (@GLAVCOM_UA) 2026年11月13日

据人权专员德米特里·卢宾采介绍，该援助工作由其机构与国家机关共同协调。此外，还为被疏散人员提供医疗和心理支持。

值得一提的是，梅拉尼娅·特朗普对奥列什基居民成功撤离一事作出了回应。

乌克兰人权专员德米特里·卢宾采于10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什基的居民均已通过此次撤离行动安全撤离，而对于留守人员，已向其运送了人道主义援助物资。

乌克兰国防军在赫尔松州维持了停火状态，以便在奥列什基开展人道主义行动。然而，乌克兰武装部队总参谋部11月2日表示，俄军利用这一间隙巩固了自身阵地。

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