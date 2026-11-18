11月18日星期三，在人民代表奥列克西·贡恰连科的倡议下，基辅市议会召开了最高拉达临时调查委员会（TSK）关于国防领域违法行为及腐败违法行为的例行会议。 乌克兰安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡受邀出席了此次会议。UA.News记者从现场发回了这一消息。

会议期间，杜卡将军表示，他并未强迫安全局员工为其保释筹集资金。 与此同时，他对反腐败机构的行动提出质疑，称这些机构公开了安全局工作人员名单，此后记者们便开始给这些人员打电话。

杜卡在向人民代表奥列克西·贡恰连科发言时强调，他在看守所期间没有通讯工具，也不清楚筹款活动究竟是如何组织的。

“没有人强迫任何人筹集这些资金，”他声明道。

这位将军解释说，在过去的六年半时间里，他一直与团队并肩工作，与同事们共同经历了全面战争，并在战斗行动中执行任务，特别是在赫尔松方向。 据他所述，正是这种友好的关系和相互支持，可能成为了筹款的基石。

“他们是如何组织这件事的，我并不清楚。但我感到非常欣慰。我再次感谢所有帮助我保释出狱的人，”杜卡说道。

他还特别向最高反腐败法院、特别反腐败检察署和国家反腐败局（NABU）的代表提出质询，询问为何要公开安全局（SBU）员工的名单。 杜卡指出，此后记者们开始致电这些人员进行询问，并强调了在战争期间此类信息公开所带来的风险。

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此外，在临时调查委员会的会议上，杜卡将军表示，乌克兰安全局与国家反腐败局之间并不存在对立。据他称，国家反腐败局正在对国家政治领导层施加压力。

需要指出的是，谢尔盖·杜卡将军出席了会议并回答了部分问题。特别是在会议期间，杜卡表示自己看过对“墨西哥人”的采访，但并不认识此人。

国家反腐败局（NABU）在涉及呼叫中心行贿案的调查中，拘留了乌克兰安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡。 此次拘留是“迦太基”行动中打击犯罪组织的一部分，该组织成员曾系统性地向执法机构的高级官员行贿，以确保诈骗呼叫中心能够不受阻碍地运作。

此前，在NABU“迦太基”案中被曝光的涉案人员 叶戈尔·布尔金（绰号“墨西哥人”）曾接受博主瓦西里·季莫申科的采访，在采访中他谈到了呼叫中心的月营业额、乌克兰境内呼叫中心的总数，以及此类业务需要保护伞的必要性。

此外，布尔金还介绍了乌克兰呼叫中心按诈骗类型进行的分类。据他所述，呼叫中心根据业务性质可分为5至6个分支。 有些是针对银行的呼叫中心，也就是专门欺骗老爷爷老奶奶的那种；有些则是从事外汇交易的呼叫中心。 这虽不属于欺诈，但此类中心专门招揽那些想快速致富的投机者。还有占卜类呼叫中心、保健品销售类呼叫中心、传销类呼叫中心，以及投资返利类呼叫中心。

此外，“墨西哥人”确认了录音中的声音属于自己，并就袭击调查记者德尼·比古斯的言论作出了解释。“德尼·比古斯本人并未收到任何针对他的威胁。 针对德尼·比古斯，我们并未采取任何行动。我在与任何人的私下谈话中都未提及此事，”瓦西里·季莫申科的对话者表示。

需要指出的是，此前曾有人计划因记者比古斯对U420毒品网店的调查而向其泼酸。 11月4日星期三，乌克兰国家反腐败局公布了U420案件涉案人员的通话录音，录音中他们讨论了针对报道该连锁店活动的记者实施人身伤害的可能性。 其中，特别提到了因记者德尼·比古斯报道U420毒品商店相关内容，而计划对他实施酸液袭击。

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