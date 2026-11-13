视频：奥莱什科救出了上百只动物：人权专员讲述了它们的命运

在赫尔松州临时被占领的奥列什科开展的人道主义行动中，成功疏散了105只动物。其中90只由动物保护组织UAnimals的团队收容照料。

获救动物中包括猫、狗和四只鹦鹉。一只名叫浣熊（Єнот）的狗引起了特别的关注：起初人们误以为它是真正的浣熊，但后来才发现，这只是一只名字不同寻常的狗。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨表示，这些动物抵达后已获得必要的兽医救助。

病情较重的动物已被安排接受治疗：在猫和狗中，有些需要进行手术、拔牙、疝气修复及其他必要的医疗操作。特别是，在获得主人同意的情况下，工作人员会为动物进行绝育手术并切除肿瘤。 此外，工作人员还为许多此前没有兽医护照的动物办理了相关手续。

“已有24只动物完成了治疗并回归主人身边。我的团队亲眼见证了其中一次重逢。狗狗雷伊、沃利亚和卡斯卡德又回到了主人的身边。 顺便提一下，卡斯卡德是这家人邻居的狗，它们也没有被抛弃，同样是从奥莱什基带回来的，”卢比涅茨分享道。

另一只获救的狗当时正怀着孕。它历经了艰辛的旅程，甚至乘坐了飞机，获救后生下了四只小狗。

六只来自奥列什基的猫通过无人机被疏散至第聂伯河对岸。

乌克兰国民卫队官兵与国防军其他部队协同作战，利用无人机成功开展了第二次行动，向奥列什基市居民运送了近四吨人道主义援助物资。

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